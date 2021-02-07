الديوان الملكى يُحيى ذكرى تولى العاهل الأردنى العرش بصورة مع والده

كتب محمد شعلان

أحيا الديوان الملكى للمملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأحد، الذكرى الثانية والعشرين ليوم الوفاء والبيعة، وهى ذكرى الوفاء للملك الراحل الحسين بن طلال، والبيعة للملك عبد الله الثاني ابن الحسين، الذى تسلّم سلطاته الدستورية في مثل هذا اليوم من العام 1999 ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية.



الديوان الملكى على تويتر

ونشر الحساب الرسمي للديوان المليك على "تويتر"، صورة تجمع الملك الراحل الحسين ابن طلال، والعاهل الأردني عبد الله الثاني في مرحلة الشباب، وظهرا وهما يرتديان الزي العسكري خلال أحدى المناسبات الوطنية.



الملك عبد الله ووالده

وقال الديوان الملكي احياءا لهذه المناسبة: "في هذا اليوم، نستذكر مسيرة بناء الوطن التي قادها جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، ونؤكد مضينا إلى الأمام في مسيرة التعزيز خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، حفظه الله ورعاه، والأردن يدشن مئويته الثانية بعزيمة وثقة".

ومنذ أيام، هنأت الملكة رانيا العبد الله، قرينة العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، بمناسبة عيد ميلاده التاسع والخمسين، كما وجهت التهنئة أيضًا إلى نجلها الأمير هاشم، فى عامه الـ16، والذي يصادف عيد ميلاده أيضاً، حيث ولد ملك الأردن وابنه فى نفس اليوم 30 يناير.

ونشرت الملكة رانيا، صورا عبر حسابها الرسمى على "فيس بوك"، التى تجمع ابنها الأمير هاشم، وزوجها الملك عبد الله وكتبت فى تعليقها عليها: "ما كنت أتخيل أن بإمكاني أن أحبكما أكثر، ثم أجد حبي لكما يزداد كل يوم.. كل سنة وسيدنا وهاشم بخير".