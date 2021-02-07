البيت الأبيض: بايدن يترك البت فى تلقى ترامب إحاطة استخباراتية للمخابرات

كتبت ريم عبد الحميد

قال البيت الأبيض، إن تصريح الرئيس جو بايدن بأن سلفه دونالد ترامب لا ينبغى أن يتلقى إحاطات استخباراتية لا يمثل قرارا نهائيا فى هذا الشأن، والذى سيتم بته من قبل مسئولى الاستخبارات.

وكان بايدن قد قال فى مقابلة تلفزيونية مع قناة CBS، نشرت أجزاء منها الجمعة، ردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي أن يتلقى ترامب إحاطات، "أعتقد لا"، وأضاف "ما قيمة منحه إحاطة استخباراتية..ما التأثير الذى سيحدثه بشكل عام سوى حقيقية أنه قد ينزلق ويقول شيئا ما".

وتوضح واشنطن بوست، أن بايدن يملك السلطة االمطلقة لمنع حصول أي شخص يحدده على المعلومات الاستخباراتية، وبدأ أن تصريحاته تشير إلى أنه يعتبر ترامب خطرا كافيا للقيام بذلك، إلا أن مساعديه يقولون إنه يترك هذا القرار لفريقه الاستخباراتى.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض فى بيان، إن الرئيس كان يعبر عن قلقه بشأن تلقى الرئيس السابق ترامب المعلومات الاستخباراتية الحساسة، إلا أن لديه ثقة عميقة أيضا فى فريقه الاستخباراتى من أجل تحديد كيفية تقديم المعلومات الاستخباراتيه لو طلب الرئيس ترامب فى أي مرحلة تلقى إحاطة. وقالت ساكى إن الأمر قيد المراجعة.

وتوضح واشنطن بوست، أن الرؤساء السابقين لا يتلقون نفس الإحاطة الاستخباراتية السرية التي يتلاقها الرئيس الحالى، إلا أن الإحاطات الخاصة بهم يتم تقديمها من قبل ضباط استخبارات حاليين، بدافع الاحترام ولتجهيزهم عند احتياج مشورتهم أو لو كانوا يمثلون الإدارة فى الخارج.