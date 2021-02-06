البريطانى صاحب أطول فترة إصابة بكورونا يمشى للمرة الأولى منذ قرابة عام.. فيديو

ريهام عبد الله

بعد صراع طويل، مع فيروس كورونا القاتل، تمكن مواطن بريطاني، من المشي لأول مرة منذ ما يقرب من العام، وهى فترة إصابته بالفيروس التاجى، وذلك بعدما عانى من التداعيات الصحية الخطيرة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو يوثق مشى جيسون كيلك البالغ من العمر 49 عاما، والمعروف بأنه صاحب أطول فترة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وظهر جيسون وهو يمشي لأول مرة منذ إصابته بالفيروس في 31 من شهر مارس الماضي، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وتسبب الفيروس التاجى في إصابة كيلك بتلف في رئتيه وكليتيه، وظل فترة طويلة على جهاز التنفس الصناعي وفلتر الكلى على مدار الـ24 ساعة منذ دخوله لمستشفى سانت جيمس، في إنجلترا، ومن جهتها كشفت زوجته سو، تمكن كيلك من المشي للمرة الأولى لمسافة طويلة ما يقرب من 6 – 10 أمتار، مؤكدة عن ذهولها وفرحتها بالتقدم، الذي وصلت إليه حالته.



المريض جيسون كيلك

وأكدت سو، أنه "تمكن خلال الأسابيع الأربعة المنصرمة من قضاء وقت كبير بعيدًا عن أجهزة التنفس الصناعي لمدة 16 ساعة ويعود لـ8 ساعات فقط، وأيضا تم تقليل أوقات فلاتر الكلى فقد خضع لـ60 ساعة من فلاتر الكلى ووصفت سو تعافي زوجها بالمعجزة.