نقل نائب الإسماعيلية لعزل مستشفى جامعة قناة السويس بعد تدهور حالته الصحية

الإسماعيلية - السيد فلاح

نُقل الدكتور أحمد دندش، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، إلي قسم العزل بمستشفي جامعة قناة السويس، بعد تدهور حالته الصحية خلال فترة العزل المنزلى، عقب إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وتفقد وفد طبي ضم الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، والدكتور عادل حسن، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة قناة السويس والدكتور أحمد أنور حالة النائب أحمد دندش داخل مستشفى العزل.

وكان قد أعلن الدكتور أحمد دندش، عضو مجلس النواب عن مدينة الإسماعيلية مساء الخميس الماضي عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وقال "دندش"، في بيان عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك إصابته بالفيروس والتأكد من إيجابية المسحة.

وقال البيان "اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك إنّك على كلّ شيءٍ قدير، ربّي إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين.. وأعتذر عن عدم التواصل تليفونياً هذه الفترة علي ان يكون التواصل مع هيئة المكتب".