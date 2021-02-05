محافظ أسيوط يشهد اصطفاف معدات شركة مياه الشرب لمواجهة الأمطار والسيول.. صور

أسيوط هيثم البدرى

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اصطفاف معدات نزح وشفط مياه الأمطار والسيول بشركة مياه الشرب والصرف الصحى والتى تم تدعيمها بعدد 6 وحدات جديدة لنزح ورفع مياه الأمطار بقيمة 5.5 مليون جنيه، وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لمواجهة أية حالات طوارئ أو سوء فى الأحوال الجوية وتقلبات للطقس.

وتفقد محافظ أسيوط يرافقه المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد اصطفاف معدات مواجهة السيول بعدد (6) وحدات نزح مياه منها (2) وحده كبير قدرة 170 حصان بتكلفة اجمالية 2 مليون جنيه و(4) وحدات قدرة 100 حصان بتكلفة اجمالية 3.5 مليون جنيه لمواجهة أزمة سقوط الأمطار والسيول بتكلفة اجمالية وصلت إلى 5.5 مليون جنيه هذا بالإضافة إلى تفقد معدات وامكانات الشركة الأخرى والتى تضم (73) سيارة كسح ، (20) معدة تطهير (مدمج – نافورى) ، (11) حفار على عجل وكاتينة ، و (5) ورشة صيانة متنقلة ، وعدد (25) طلمبة غاطسة لسحب المياه بأقطار مختلفة ، و(6) معدات رفع مياه نقالى تدار بمحرك ديزل بتصرفات مختلفة ، و(13) جهاز تنفس صناعى لتأمين الغطاسين ، فضلاً عن (16) سيارة مياه شرب نقية لتوصيل المياه للمناطق التى قد تتعرض لانقطاع المياه وقت الأزمات.

وأشاد المحافظ بمعدات شركة مياه الشرب واسطولها وجاهزيته لمواجهة الأزمات والكوارث لافتًا إلى إنه تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى وكافة مرافق الخدمات والقطاعات واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتكليف رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والقطاعات والتأكد من سلامة كافة مخرات السيول ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بالتدخل مع الأمطار ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة فى الشوارع وتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد فى كافة المستشفيات والوحدات الصحية والتأكيد على المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة فضلًا عن تكليف إدارة المرور بإتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات للطقس ووضع طرق بديلة فى حالة غلق بعض الطرق بالإضافة إلى توزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارىء بكافة التخصصات " المياه – الصرف الصحى – الكهرباء – المرور – الطرق والغاز وغيرها ".

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين إنه تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمات والكوارث كضرورة قصوى لكيفية التعامل مع الازمة وأى حدث طارىء وفق خطة منهجية مدروسة والتى جاءت مهامها لمتابعة مدى جاهزية كافة غرف الصرف الصحى ومحطات الأنفاق من أعمال التطهير والتأكيد على اصلاح أى تلفيات ببالوعات الأمطار وتركيب أغطية له ومتابعة صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التى تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية قبل سقوط الأمطار والتحقق من أهمية تمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى وتتمركز المعدات فى الأماكن المتوقع تجمع المياه بها من واقع الخبرات السابقة ومراجعة مدى توافر اجراءات السلامة والصحة المهنية بجميع مواقع الأزمة ومدى جاهزية كافة معدات الشركة على مدار 24 ساعة خلال فترة الطوارىء للعمل بكامل قوتها.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته جموع المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة أو المحولات الكهربائية بالشوارع والميادين حال سقوط أية أمطار حرصًا على سلامتهم وتفاديًا لتعرضهم لأى سوء وأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة وأثناء القيادة ليلًا على الطرق السريعة والصحراوية والإلتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية مشيرًا إلى أن غرفة ادارة الأزمات والكوارث وعمليات المحافظة فى حالة انعقاد دائم على مدار 24 ساعة وعلى تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء والمديريات لمتابعة حالة الطقس أو أية تغييرات مناخية قد تحدث وتتلقى أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية المتابعة الدورية للمشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والتفتيش على مدى جاهزيتها والوقوف على مدى الكفاءة الفنية للمعدات لمواجهة أى طارئ وتنفيذ الخطط المطلوبة والمقرر تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لافتًا إلى ضرورة ابتاع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" فى كافة القطاعات حرصاً على حياة وسلامة المواطنين على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين موضحاً أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يولى اهتماماً خاصاً بتطوير المشروعات وإجراء أعمال الصيانة وتكثيف أعمال الفحص الشامل ومراجعة إجراءات الأمان المتبعة والتأكد من كفاءة التشغيل ورفع مستوى العناصر البشرية المعنية وتوافر مستلزمات السلامة والأمان بها.

أوضح المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة إنه تم تفقد مشروع وحدة الرصف التابعة للمحافظة للاطمئنان على صيانة المعدات بالمشروع والتأكد من جاهزيتها وحسن استغلال المعدات والإمكانات المتاحة واستمرار العمل به والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" فضلاً عن مدى الاستعداد لاستكمال خطة الرصف والطرق المقرر للمشروع العمل بها ومتابعة دفاتر الحضور خاصة وأن المحافظة لا تدخر جهداً فى تقديم خدمة أفضل للمواطنين فى مختلف القطاعات.



السكرتير المساعد يتفقد مشروع الرصف للاطمئنان على صيانة المعدات



محافظ أسيوط يشهد اصطفاف معدات شركة مياه الشرب لمواجهة الامطار