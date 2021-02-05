اليوم السابع
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حديقة فريال التاريخية ببورسعيد تشهد إقبالا كبيرا بعد تطويرها.. صور

الجمعة، 05 فبراير 2021 06:03 م
حديقة فريال التاريخية ببورسعيد تشهد إقبالا كبيرا بعد تطويرها.. صور حديقة فريال التاريخية ببورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح

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شهدت حديقة فريال التاريخية اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا من الزائرين سواء من أبناء المحافظة أو زائرى بورسعيد من المحافظات المجاورة، وذلك بعد أن أصبحت مزارًا سياحيًا وترفيهيا ومقصد للزائرين من خارج المحافظة بعد أن تم رفع كفاءتها وتطويرها على أعلى مستوى بما يتناسب مع عراقة وتاريخ الحديقة الشاهدة على أعمال حفر قناة السويس وغيرها من الأحداث التاريخية فى تاريخ بورسعيد .

 

وأشاد عدد من الزائرين بالمستوى الحضارى والجمالى لحديقة فريال ، فيما أكد أبناء المحافظة منهم على التغيير الجذرى الذى شهدته الحديقة بعد أن تم تطويرها و تهيئتها لتكون ملتقى ترفيهى وتقافى للمواطنين ، وأكد عدد من زائرى الحديقة من المحافظات المجاورة أن حديقة فريال أصبحت مقصد للزائرين ضمن الأماكن الشهيرة التى تتميز بها بورسعيد سياحيا وذلك بعد ان تم تداول صور الحديقة وإشادة  الجميع بالحديقة.

 

حديقة فريال التاريخية (1)
حديقة فريال التاريخية (1)

 

حديقة فريال التاريخية (2)
 

 

حديقة فريال التاريخية (3)
حديقة فريال التاريخية (3)

 

حديقة فريال التاريخية (4)
حديقة فريال التاريخية (4)

 

حديقة فريال التاريخية (5)
حديقة فريال التاريخية (5)

 

حديقة فريال التاريخية (6)
حديقة فريال التاريخية (6)

 

حديقة فريال التاريخية (7)
حديقة فريال التاريخية (7)

 

حديقة فريال التاريخية (8)
حديقة فريال التاريخية (8)

 

حديقة فريال التاريخية (9)
حديقة فريال التاريخية (9)

 

حديقة فريال التاريخية (10)
حديقة فريال التاريخية (10)

 

حديقة فريال التاريخية (11)
حديقة فريال التاريخية (11)

 

حديقة فريال التاريخية (12)
حديقة فريال التاريخية (12)

 

حديقة فريال التاريخية (13)
حديقة فريال التاريخية (13)

 


حديقه فريال التاريخية

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صور حديقة فريال التاريخية ببورسعيد

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