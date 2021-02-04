وزيرا خارجية أمريكا وروسيا يبحثان في أول اتصال بينهما تطبيع العلاقات

كتب أحمد عرفة

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في أول اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، استعداد روسيا لتطبيع العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق اتفقت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا رسميا على تمديد معاهدة ستارت 3 ، والتي تؤكد على تعزيز الثقة في المجال الأمني والدفاعي، بعد تصديق كلا من البلدين على الاتفاقية، بعد أزمة شهدتها تلك الاتفاقية في عهد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب الذى انسحب من الاتفاقية.

وفى هذا السياق قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة مددت اليوم الأربعاء، معاهدة نيو ستارت مع روسيا لمدة خمس سنوات.