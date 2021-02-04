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رعد وبرق فى سماء شرم الشيخ والسيول تجرف حواجز المرور وغلق تام للشوارع.. صور

الخميس، 04 فبراير 2021 04:58 ص
رعد وبرق فى سماء شرم الشيخ والسيول تجرف حواجز المرور وغلق تام للشوارع.. صور سيول تغرق شوارع مدينة شرم الشيخ
كتب - أحمد عبد الراضى - مى عنانى

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حصل "اليوم السابع" على فيديوهات ترصد قوة الصواعق الرعدية وسقوط للأمطار الغزيرة، فضلا عن سقوط قطع من الثلج الصغيرة، على شوارع مدينة شرم الشيخ، وإغلاق تام لكافة الشوارع الرئيسية فى المحافظة، فضلا عن غلق عام لكافة المحال التجارية قبيل سقوط الأمطار.

وشهدت سماء مدينة شرم الشيخ سقوط كميات كبيرة من مياه الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية عنيفة وبرق شديد رافقه أمطار شديدة الكثافة على مناطق متفرقة فى المدينة، والتى عرضت معظم شوارع المدينة للغرق وصلت إلى حد السيول، حتى من شدة قوتها قامت بإزالة الحواجز المرورية التى وضعتها إدارة المرور تحسبا لغلق الطرق فى حالة سقوط الأمطار.

وظهر بالفيديو ارتفاع أصوات المواطنين فى الشوارع من شدة الصواعق والرعد المتواجدة فى سماء المدينة، وسط توقف تام لحركة المرور، وانعدام الرؤية أمام سائقى بعض السيارات، بعد تعرض مدينة الشيخ لموجة من الطقس السيئ، وهطول الأمطار الرعدية الغزيرة منذ الساعات الأولى من اليوم الخميس، وفق ما حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية.

وقال علاء سليمان عبد السلام، أحد سكان مدينة شرم الشيخ، لـ"اليوم السابع"، إنه تمام الساعة الحادية عشرة مساء أمس الأربعاء بدأت تظهر أمطار خفيفة ثم تغير الحال إلى سقوط الأمطار وظهور الصواعق والرعد فى السماء، كما وصلت إلى سقوط قطع صغيرة من الثلوج، وحاليا وصل الأمر إلى أنها أصبحت سيول كبيرة تضرب شوارع المدينة بالكامل.

وأضاف علاء أن هطول الأمطار مستمر فى جميع أنحاء المحافظة، بعد تحذيرات المحافظة من حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وأدت إلى غرق عدد من الشوارع الرئيسية بالمياه، نظرًا لكمية مياه الأمطار غير المسبوقة، وتراكمت المياه الناتجة عن الأمطار فى الشوارع الجانبية، وسط أصوات من الرعد وأضواء البرق فى كل مكان.

وكشف الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأيام القليلة المقبلة، والظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 4 فبراير 2021 إلى السبت 6 فبراير 2021، وتستمر حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وانخفاض بدرجات الحرارة، تتراوح من 5-6 درجات على معظم أنحاء البلاد.

سيول تغرق شوارع مدينة شرم الشيخ (2)
سيول تغرق شوارع مدينة شرم الشيخ (2)

 

سيول تغرق شوارع مدينة شرم الشيخ (3)
سيول تغرق شوارع مدينة شرم الشيخ (3)

 

سيول تغرق شوارع مدينة شرم الشيخ (4)
سيول تغرق شوارع مدينة شرم الشيخ (4)

 

سيول تغرق شوارع مدينة شرم الشيخ (1)
سيول تغرق شوارع مدينة شرم الشيخ (1)

 

 

 


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