تنظيم برنامج تدريبى للعاملين بمجال الإدارة المتكاملة للمخلفات بمطروح

مطروح حسن شمالى

نظمت محافظة مطروح، برنامج تدريبى للعاملين بمجال الإدارة المتكاملة للمخلفات ،وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبحضور العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد للمحافظة وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة فى إطار تنفيذ برامج وزارة البيئة لتدريب العاملين بمجال الادارة المتكاملة للمخلفات بدءاً من أعمال الجمع والنقل والتخلص الأمن منها وكيفية تصميم وعمل المدافن الصحية للمخلفات وتأهيل المتدربين على المتابعة.

صرح بذلك المهندس طاهر عبد السلام مدير إدارة شئون البيئة بمطروح ،وأضاف أن التدريب تناول إجراءات تفعيل قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ، وعقد يومى 26 و27 يناير بإجمالى 20 متدرب، من خلال مجموعة عمل ومدربين من جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة.

وأضاف أن التدريب شمل تدريب 2 عامل بكل مركز ومدينة، أحدهما قانونى والأخر مسئول النظافة العامة وعضو مكتب فنى هندسى بالديوان العام,