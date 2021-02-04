اليوم السابع
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الخميس، 04 فبراير 2021 07:40 م
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انتشار فرق وأطقم الأزمات بشوارع البحيرة لرفع مياه الأمطار.. صور

الخميس، 04 فبراير 2021 06:39 م
انتشار فرق وأطقم الأزمات بشوارع البحيرة لرفع مياه الأمطار.. صور انتشار فرق وأطقم الأزمات بشوارع البحيرة لرفع مياه الأمطار
البحيرة ناصر جودة

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انتشرت منذ الصباح الباكر وعلى مدار الساعة، وحتى الآن، فرق وأطقم الأزمات بكافة المراكز والحماية المدنية وشركة المياه بمحافظة البحيرة، للحد من الآثار الناجمة وموجة الأمطار الغزيرة التى تشهدها المحافظة .

ويأتي ذلك بالتنسيق الكامل بين كافة الأطقم ومجموعات العمل بجميع القطاعات وتواجد القيادات المستمر بالشوارع، جنباً إلى جنب مع فرق التدخل للحل الفوري والمراجعة والمتابعة المستمرة لمحطات المياه والتأكد من انتظام عملها بكفاءة وفاعلية .

انتشار فرق وأطقم الأزمات بشوارع البحيرة لرفع مياه الأمطار (2)
انتشار فرق وأطقم الأزمات بشوارع البحيرة لرفع مياه الأمطار

 

انتشار فرق وأطقم الأزمات بشوارع البحيرة لرفع مياه الأمطار (3)
رفع مياه الأمطار

 

انتشار فرق وأطقم الأزمات بشوارع البحيرة لرفع مياه الأمطار (4)
انتشار فرق وأطقم الأزمات بشوارع البحيرة لرفع مياه الأمطار 

 

انتشار فرق وأطقم الأزمات بشوارع البحيرة لرفع مياه الأمطار (1)
انتشار فرق وأطقم الأزمات بشوارع البحيرة لرفع مياه الأمطار

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