اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 فبراير 2021 04:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

السبت.. فصل التيار الكهربى عن مناطق بحى الشرق ببورسعيد للصيانة

الخميس، 04 فبراير 2021 04:16 م
السبت.. فصل التيار الكهربى عن مناطق بحى الشرق ببورسعيد للصيانة فصل الكهرباء - أرشيفية
بورسعيد فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن حى الشرق بمحافظة بورسعيد، عن فصل التيار الكهربائى يوم السبت القادم من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة العاشرة صباحا، وذلك لعمل صيانة بموزع الشرق طبقا لبرنامج الصيانة الدورى للموزعات مما سيتطلب فصل التيار الكهربائى عن عدد كبير من المناطق.

ووفقاً لنشرة فصل التيار الكهربائى سيتم الفصل عن مبنى محافظة بورسعيد و أمن الدولة و المخابرات شارع" طرح البحر ومديرية أمن بورسعيد وإستراحة مدير الأمن وقسم الميناء والنيابة الإدارية والرقابة الإدارية وحى الشرق والمجلس المحلى والسنترال الدولى ومجارى الظاهر ومجمع البريد وقرية النورس وقرية الكروان وقرية مرحبا وفندق هلنان والمناطق السكنية والأفران فى نطاق الحى والمخابز و المستشفيات.

 

 


بورسعيد

اخبار بورسعيد

حى الشرق

التيار الكهربائي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة