الارصاد الجويه .. برق ورعد بسماء مدن محافظة دمياط

الارصاد الجويه .. تعرضت أغلب مدن محافظة دمياط مساء الأربعاء لموجة من التقلبات الجوية مع وجود برق ورعد وانخفاض درجات الحرارة مع أمطار خفيفة على أغلب المدن.
وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد قررت رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها المحافظة منذ قليل .
ووجهت المحافظ تعليماتها إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدفع بالمعدات اللازمة لشفط تجمعات مياه الأمطار بجميع المناطق، والدفع أيضاً بالأطقم الفنية ومجموعات العمل المدربة للتعامل الفورى مع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، لتحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع وكذلك اتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامة المواطنين.
الارصاد الجويه .. برق ورعد بسماء مدن محافظة دمياطالخميس، 04 فبراير 2021 12:00 ص
برق ورعد
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الارصاد الجويه .. تعرضت أغلب مدن محافظة دمياط مساء الأربعاء لموجة من التقلبات الجوية مع وجود برق ورعد وانخفاض درجات الحرارة مع أمطار خفيفة على أغلب المدن.
وكانت كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية الى أماكن تكون السحب المنخفضة على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة وخليج السويس حتى بورسعيد.
وأضافت هيئة الأرصاد، أن صور الأقمار تتقدم شمالا مع حركة التيار النفاث يجذب مد رطب يعمل على غزارة الأمطار حتى منتصف الليل، كما يوجد فرصة مستمرة لتساقط الأمطار على جنوب الصعيد وبجوار المجرى الملاحي.
أما شمال البلاد (السواحل الشمالية والدلتا و القاهرة وشمال الصعيد ) تتأثر بشماليات منخفض سطحى وتبريد فى طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب الممطرة ولكن تزداد غزارة الامطار من بداية صباح الغد.
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