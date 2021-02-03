اليوم السابع
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وكيل صحة بالمنوفية يتفقد دار الأطفال المعثور عليهم بالمركز الصحى بميت خاقان

الأربعاء، 03 فبراير 2021 07:37 م
وكيل صحة بالمنوفية يتفقد دار الأطفال المعثور عليهم بالمركز الصحى بميت خاقان جانب من الجولة
المنوفية - محمد فتحى

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أجرى الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة مفاجئة على دار الأطفال المعثور عليهم بالمركز الصحي بميت خاقان من أجل الاطمئنان علي سلامة الأطفال لديهم حيث تفقد الدار للتأكد من تقديم الرعاية الصحية المجانية وتلبية كافة احتياجاتهم من الألبان.

وأكدت الدكتورة ألاء صبحي، مديرة ادارة المركز الصحي بميت خاقان، أن دار الاطفال المعثور عليهم تستقبل الاطفال حديثي الولادة والضالين والمعزولين عن ذويهم من سن الولادة أو تواجدهم حتي نهاية السنة الثانية من أعمارهم ويتم الاشراف علي الدار من قبل الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة ومديرة ادارة الأمومة والطفولة بمديرية الصحة الدكتورة مروة فتحي، ومديرة الادارة الطبية بشبين الكوم.

حيث تقوم الدار بتقديم الرعاية الصحية والتطعيمات الأولية وتوفير الألبان والغذاء الصحي للاطفال ويقوم بالإشراف عليهم من قبل 8 تمريض ورئيسة التمريض و11 عاملة يتم عملهم بالتناوب واخصائية اجتماعية بالدار.

 


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