صحة دبى تبدأ التطعيم بلقاح "استرازينكا" فى إطار خطط تنويع اللقاحات

علنت هيئة الصحة بدبي عن البدء بإعطاء لقاح «استرازينكا» المضاد لـ «كوفيد 19»، وذلك في إطار خطط الهيئة لتنويع اللقاحات وإتاحة فرص الاختيار بين مختلف التطعيمات أمام المستهدفين من التطعيم، وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام إنه تم تحديد الفئة الاولى في الحصول على اللقاح للمواطنين والمقيمين من أصحاب الهمم وذوي الامراض المزمنة من حملة اقامة دبي فيما شملت الفئة الثانية خط الدفاع الاول والمهن الحيوية.

وقالت الهيئة عبر موقعها الرسمي بأنه يمكن الحصول على الموعد للفئة الاولى من خلال الاتصال على 800342 والفئة الثانية من خلال التنسيق المشترك بين الهيئة والمؤسسات التي يعملون بها، وحددت الهيئة مكان التطعيم للفئة الاولى بمركز ون سنترال والفئة الثانية مركز التطعيم الميداني التابع لصحة دبي على ان يكون التطعيم وفقا للمواعيد المسبقة في مراكز هيئة الصحة.