1201 فريق طبى يشاركون اليوم فى الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تنطلق اليوم، الأحد، فعاليات الحملة المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال والمقرر تنفيذها في الفترة من 28 فبراير الجارى وحتى 3 مارس القادم داخل مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

أكد الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من سن يوم إلى 5 سنوات بإجمالى 257 ألفا و219 طفلا وطفلة، لافتاً إلى أن استراتيجية التطعيم تقوم على تغطية جميع المواقع الجغرافية بالمحافظة لتشمل التطعيم من منزل إلى منزل بفرق متحركة وثابتة بإجمالى 1201 فريق، ووفقاً لخطة تنفيذية تتضمن جميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية ورعاية الأمومة والطفولة والمراكز الطبية.

وأضاف إيهاب حنفى، فى بيان صحفى، بأنه تم توفير الطعوم ومعدات سلسلة التبريد اللازمة وكراسات لتسجيل المتطعمين ( ريف – حضر ) مع عمل خطة إشرافية لمراقبة أداء الفرق، فضلاً عن فتح غرفة عمليات لتلقى البلاغات والشكاوى على رقم ( 2252411 ) ، مؤكداً على أنه لضمان إنجاح فعاليات الحملة تم التوجيه المسبق لجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية كالوحدات المحلية والأوقاف والكنائس والشباب والرياضة والجهات الأمنية ووسائل الإعلام المختلفة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الحملة القومية بالشكل المطلوب.