ليلة سقوط "الديلر".. القبض على عاطل قبل ترويجه الحشيش المخدر في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تورط عاطل في ترويج المواد المخدرة، خاصة الحشيش، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من أكياس الحشيش، ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات للإتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه، وعقب تقنين الإجراءات القانونية لضبطه، تم رصد تحركاته، وإعداد كمين لهن ليتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عددا من أكياس الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

اعترف المتهم أنه كان يستعد لترويج المضبوطات بين عملائه، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، وكشف أنه يخزنها بمسكنه، تمهيدا لبيعها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.