اليوم السابع
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قمة مصر للأفضل تشهد توقيع أول ميثاق لمنع التحرش والعنف ضد المرأة فى بيئة العمل

الأحد، 28 فبراير 2021 08:36 م
قمة مصر للأفضل تشهد توقيع أول ميثاق لمنع التحرش والعنف ضد المرأة فى بيئة العمل مايا مرسى
كتب أحمد حمادة تصوير ماهر إسكندر

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شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والاعلامية دينا عبد الفتاح، توقيع الميثاق لمنع التحرش والعنف في بيئة العمل.

وأكدت الاعلامية دينا عبد الفتاح على هامش قمة مصر للأفضل، أن هذا الميثاق يعد الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والذى يسعى للحد من قضايا العنف والتحرش ضد المرأة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن هذا الميثاق سيتم إصدار كتاب دوري من هذا الميثاق لكي يكون هذا الميثاق لاذخة تعتمد داخل الهيئة

يذكر أن المؤتمر تحت  رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، انطلقت  الدورة السادسة لـ «قمة مصر للأفضل» التى تنظمها مجلة أموال الغد الاقتصادية المتخصصة، لتكريم أفضل الشركات أداءا فى السوق المصرية وكبارالشخصيات الاقتصادية المحققين لنجاحات استثنائية خلال عام 2019، وأبرز السيدات المؤثرات فى مؤسسات الأعمال

وترتكز فعاليات القمة بعد عام من التحديات نتيجة جائحة كورونا والإنجازات التي حققتها مصر بمشاركة العديد من الوزراء وأكثر من 700 قيادة تنفيذية لكبريات المؤسسات الاقتصادية والمالية، على إجراء حوار مجتمعى شامل حول تحفيز الاستثمار فى القطاعات الاستراتيجية، ودفع حركة التنمية والتجارة، وتعزيز التكامل بين القطاع الخاص والحكومة، لتأسيس اقتصاد حديث قائم على الابتكار وإدراك المردود الإيجابى للمؤسسات الاقتصادية الناجحة فى مصر والقياديات النسائية الرائدة التى تتوافق مع رؤية ونهج القيادة السياسية للدولة فى إحداث حراك تنموى شامل.


هالة السعيد

المرأة

قمة مصر للأفضل

وزيرة التخطيط

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