القومى للمرأة يهنئ الفائزات بجائزة الرقابة المالية ويؤكد: نموذج ومصدر إلهام

كتب محمود راغب

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى السيدات الفائزات بجائزة هيئة الرقابة المالية للقيادات النسائية الأكثر تميزاً لعام 2020 فى مجال العمل بأنشطة سوق المال و الشركات المقيدة بالبورصة والتأمين وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر.



وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بنجاح المرأة المشهود فى القطاع المالي مؤكدة ان هولاء السيدات يمثلن نموذج ومصدر إلهام للعديد من النساء ، مشيدة بدور الهيئة فى دعم وتمكين المرأة والسعى للمساواة بين الجنسين طبقاً لقرار الهيئة رقم 205 لسنة 2020 بمنح الشركات والجهات غير المصرفية حال مزاولة نشاطها وبلوغ نسبة التعامل مع المرأة 25% أو أكثر كشخص طبيعي أو شخص اعتباري تخفيضاً على رسم التطوير أو مقابل الخدمات بنسبة 50% وبحسب نسبة التعامل مع المرأة، متمنية لجميع السيدات دوام النجاح والتوفيق.



جدير بالذكر أن السيدات الفائزات بجائزة الرقابة المالية هن إيمان إسماعيل عن نشاط التأجير تمويلي، وريهام فاروق عن نشاط التمويل متناهي الصغر، وغادة حمودة عن نشاط سوق المال، وغادة شمس عن نشاط التخصيم، وميرفت عامر عن نشاط التمويل العقاري، وهديل عبد القادر عن نشاط التأمين، وياسمين نجم عن الشركات المقيدة بالبورصة.

