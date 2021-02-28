اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 فبراير 2021 02:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رفض طعون وقف انتخابات الصحفيين وإجراء التصويت فى موعده بالنقابة

الأحد، 28 فبراير 2021 01:49 م
رفض طعون وقف انتخابات الصحفيين وإجراء التصويت فى موعده بالنقابة نقابة الصحفيين - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة القضاء الإدراي في مجلس الدولة، برفض الدعاوى المقامة من شوقي البربري المحامي بالنقض، وكيلاً عن الصحفي عصام إبراهيم أبو النجا، والتي طالب فيها بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين، وكذا وقف انتخابات نقابة الصحفيين لحين الفصل في دعواه.
 
واختصم الطعن رقم 32309 لسنة 75 قضائية، كلا من نفيب الصحفيين ورئيس لجنة الانتخابات بالنقابة، بصفاتهم. وقالت الدعوى إن الطاعن اتجه إلى نقابة الصحفيين لإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين، إلا أن نقابة الصحفيين رفضت ذلك رغم حصول الطالب على الأحكام النهائية والباته في أحكام كانت مدرجة عليه.
 
واضافت الدعوى أن نقابة الصحفيين رفضت تنفيذ تلك الأحكام القضائية الصادرة من قضائنا العادل والشامخ وضربت بتلك الأحكام عرض الحائط بل وتحاول الإسراع في إجراء انتخابات النقابة يوم 5 مارس الجاري غير عابئه بما قررة قضاؤنا الشامخ، وذلك بعدم تنفيذ الأحكام الباته والنهائية وقامت برفع قضايا وهمية ضد الصحفيين مما يعد اهدار للمال العام، وكذا صرف مبالغ مالية لغير المستحقين .

انتخابات الصحفيين

محكمة القضاء الادراي

نقابة الصحفيين

وقف انتخابات نقابة الصحفيين

مجلس الدولة

انتخابات نقابة الصحفين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اللجنة المشرفة على انتخابات "الصحفيين" ترفض 3 طعون ضد مرشحين

السبت، 27 فبراير 2021 12:27 م

خالد ميرى: الداخلية والصحة رفضا طلب إقامة سرادق انتخابات "الصحفيين" بسبب كورونا

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 05:49 م

مرشح على مقعد النقيب و10 لعضوية المجلس فى أخر أيام الترشح لانتخابات الصحفيين

الإثنين، 22 فبراير 2021 12:37 م

4 مرشحين لمنصب النقيب فى أول أيام فتح باب الترشح لانتخابات الصحفيين.. و20 صحفيا يتقدمون بأوراقهم لعضوية المجلس.. ضياء رشوان:الحفاظ على صناعة المهنة ترجمت خلال المجلس السابق..ورفعت رشاد: زيادة ثابتة للبدل كل عام

الخميس، 18 فبراير 2021 05:08 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة