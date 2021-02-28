رفض طعون وقف انتخابات الصحفيين وإجراء التصويت فى موعده بالنقابة

كتب أحمد عبد الهادى

قضت محكمة القضاء الإدراي في مجلس الدولة، برفض الدعاوى المقامة من شوقي البربري المحامي بالنقض، وكيلاً عن الصحفي عصام إبراهيم أبو النجا، والتي طالب فيها بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين، وكذا وقف انتخابات نقابة الصحفيين لحين الفصل في دعواه.

واختصم الطعن رقم 32309 لسنة 75 قضائية، كلا من نفيب الصحفيين ورئيس لجنة الانتخابات بالنقابة، بصفاتهم. وقالت الدعوى إن الطاعن اتجه إلى نقابة الصحفيين لإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين، إلا أن نقابة الصحفيين رفضت ذلك رغم حصول الطالب على الأحكام النهائية والباته في أحكام كانت مدرجة عليه.

واضافت الدعوى أن نقابة الصحفيين رفضت تنفيذ تلك الأحكام القضائية الصادرة من قضائنا العادل والشامخ وضربت بتلك الأحكام عرض الحائط بل وتحاول الإسراع في إجراء انتخابات النقابة يوم 5 مارس الجاري غير عابئه بما قررة قضاؤنا الشامخ، وذلك بعدم تنفيذ الأحكام الباته والنهائية وقامت برفع قضايا وهمية ضد الصحفيين مما يعد اهدار للمال العام، وكذا صرف مبالغ مالية لغير المستحقين .