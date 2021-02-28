جهاز تنمية المشروعات يقيم معرضا للمشغولات اليدوية 11 مارس 2021

كتب - إسلام سعيد

يقيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معرض البازار للمشغولات اليدوية وديكورات المنزل في الفترة من 11 مارس إلى 20 مارس بالمعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر، حيث يضم المعرض الآلاف من المنتجات اليدوية المتخصصة في ديكورات المنزل بالإضافة إلى الملابس ومشغولات التللى والمشغولات الفضية والنحاسية والمنتجات الزجاجية والصدف والخوص ومفروشات أخميم والسجاد اليدوى والخزف والديكوباج والاكسسوار الحريمى ومنتجات الجلود ووحدات الإضاءة فضلا عن منتجات سيناء والأثاث والتطريز على المنسوجات والخيامية ومستحضرات التجميل والمنتجات الغذائية ومجموعة منتقاة من ديكورات المنزل المودرن والتراثية.

ويحرص جهاز تنمية المشروعات على تنظيم معارض متخصصة للحرف اليدوية والتراثية بشكل منتظم على مدار السنة لدعم أصحاب المشروعات العاملين بهذا القطاع وتسويق منتجاتهم مما يمكنهم من الاستمرار والتوسع في مشروعاتهم وتوفير المزيد من فرص العمل خاصة للمرأة والشباب وذوى الهمم.

وتعمل هذه المعارض في نفس الوقت على تعريف قطاع عريض من المجتمع خاصة من الشباب بهويتهم الثقافية والتنوع الذى تتمتع به الحضارة المصرية والتعرف على المنتجات التي تتميز بها المحافظات المختلفة من خلال العروض الحية التى يقوم بها أصحاب المشروعات لتصنيع منتجاتهم فعليا أمام الزائرين كما تتيح الفرصة لعدد كبير من أصحاب المشروعات والجمعيات الأهلية العاملة في هذا القطاع للالتقاء وتبادل الخبرات وعقد الصفقات التبادلية والتكاملية.