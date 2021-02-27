توفير تمويل يصل مليون جنيه لمشروعات الشباب فى الثروة الحيوانية والزراعية بمطروح

مطروح – حسن مشالي

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على مقترح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، بتوفير تمويل لمشروعات الشباب وتوفير مزيد من فرص العمل لهم، خاصة فى مجال الثروة الحيوانية والزراعية، ويصل تمويل المشروع إلى مليون جنيه، يأتي ذلك مع إعلان مديرية الزراعة بمطروح، عن تلقى الطلبات لمشروع الشباب، بإنشاء مزارع زيتون على مساحة من 2 إلى 3 أفدنة وإمكانية تمويلها من خلال جهاز تنمية المشروعات.

وأوضح المهندس حسام صالح مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات بمطروح، أن تمويل مشروعات الشباب فى مجال الثروة الحيوانية، يستهدف مشروعات مثل تسمين عجول، وجاموس حلاب، وتربية الجمال، وتربية الأغنام، بقيمة تمويل تبدأ من 10001 جنية وحتى مليون جنية مصري، بسعر عائد 5 %، لشراء رؤوس الماشية والتسمين والحلاب والجمال والأغنام، بالإضافة إلى توفير رأس المال العامل اللازم للتغذية والأدوية والمستلزمات الخاصة بالعلاج البيطري.

وأوضح " صالح" أن المستندات الرسمية المطلوبة لتمويل المشروع، هي مستخرج حديث من السجل التجاري، والبطاقة الضريبة وخطاب بمعاينة من الطب البيطري للمزرعة، وصورة بطاقة الرقم القومي للعميل والضامن وعقد إيجار أو تمليك لمقر النشاط، وموقف تأميني وضريبي، بالإضافة إلى صحيفة الحالة الجنائية للعميل والموقف من التجنيد للذكور.

وأشار مدير جهاز تنمية المشروعات بمطروح، إلى أنه تم العرض على محافظ مطروح، للتوجيه بدراسة ضم عرض الجهاز، بتوفر تمويل مشروعات تنمية الثروة الحيوانية، إلى إعلان مديرية الزراعة، مع إمكانية إصدار خطاب تخصيص بالأرض أو إيجار بحق الانتفاع لمدة التمويل، حتى يتم إصدار المستندات الرسمية، لمشروعات الشباب، وتوفير الاستقرار للمشروع، من خلال مدة التمويل، وتيسيرا على الراغبين فى إقامة مثل هذه المشروعات، في توفير المستندات اللازمة.