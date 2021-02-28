تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بأولى جلسات الأسبوع

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.025 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر " إيجى إكس 30 " بنسبة 0.8%، ليغلق عند مستوى 11525 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 2344 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 14181 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 4397 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 2333 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 3369 نقطة.