ارتفاع هامشى للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة اليوم

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، فيما تراجع باقي المؤشرات.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 11628 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2376 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 14275 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 4469 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 2375 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 3416 نقطة.