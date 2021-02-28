اليوم السابع
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ارتفاع هامشى للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة اليوم

الأحد، 28 فبراير 2021 10:21 ص
ارتفاع هامشى للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة اليوم البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، فيما تراجع باقي المؤشرات.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 11628 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2376 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 14275 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 4469 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 2375 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 3416 نقطة.
 
في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ جلاكسو سميثكلاين، الحديد والصلب المصرية، العرفة للاستثمارات والاستشارات، مجموعة بورتو القابضة، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، أصول للوساطة في الأوراق المالية.

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