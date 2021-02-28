تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات.. وتباين الأداء المالى للشركات

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وتراجع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 11563 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 2362 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 14219 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 4442 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 2359 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 3398 نقطة، فيما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.85% ليصل إلى مستوى 1424 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 19 سهماً، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ بي جلاكسو سميثكلاين، الحديد والصلب المصرية، العرفة للاستثمارات والاستشارات، مجموعة بورتو القابضة، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، العربية لاستصلاح الأراضي، العامة لصناعة الورق-راكتا، أوراسكوم للاستثمار القابضة، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، راية القابضة للاستثمارات المالية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات دايس للملابس الجاهزة، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، 14.4 مليون سهم، 60 ألف سهم، 275.3 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الأهرام للطباعة والتغليف، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، راية القابضة للاستثمارات المالية، 400 ألف سهم، 18.5 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك 28800 سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية 483.1 ألف سهم، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة القاهرة للخدمات التعليمية 1000 سهم.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، عن نتائجها المالية لعام 2020، وحققت عدد من الشركات زيادة في الأرباح على رأسها شركة جي بي أوتو، وحققت شركة جي بي أوتو، صافي ربح بعد الضرائب بلغ 916.95 مليون جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 42.67 مليون جنيه خلال العام السابق له 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة نمو 2048%، وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 23.31 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 25.39 مليار جنيه خلال 2019.

وارتفعت أرباح شركة النساجون الشرقيون للسجاد، وبلغت 1.11 مليار جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 855.07 مليون جنيه خلال العام السابق له 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 9.48 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 10.13 مليار جنيه خلال 2019.

كما ارتفعت أرباح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، لتصل إلى مليار جنيه في العام الماضي، مقابل 980.89 مليون جنيه في 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة نمو 2%، وارتفعت إيرادات الشركة في العام الماضي 3.09 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات بقيمة 2.2 مليار جنيه في 2019.

فيما تراجعت أرباح عدد من الشركات على رأسها الشركة العربية للمحابس، وحققت صافي ربح بلغ 641.47 ألف جنيه منذ بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر 2020، مقابل 6.77 مليون جنيه أرباح خلال 2019، بنسبة انخفاض 90.5%، وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة، لتسجل 51.8 مليون جنيه بنهاية 2020، مقابل 77.66 مليون جنيه خلال 2019.

وتليها في تراجع الأرباح شركة مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب)، حققت أرباحاً بلغت 25 مليون جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 104.25 مليون جنيه في 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة انخفاض 76%، وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 863.39 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.737 مليار جنيه في 2019.

وحققت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، صافي ربح بلغ 133.5 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 166.77 مليون جنيه أرباحاً خلال 2019 بنسبة انخفاض 19.9% على أساس سنوي، وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 1.74 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 2.03 مليار جنيه خلال العام السابق له.

وتراجعت أرباح شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، إلى 946.33 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1.08 مليار جنيه خلال العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة انخفاض 12.3%، وتراجعت إيرادات الشركة خلال 2020 لتسجل 7.02 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 9.39 مليار جنيه خلال 2019.

كما حققت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، صافي ربح شامل الضريبة خلال الفترة بلغ 62.4 مليون جنيه، مقابل صافي ربح شامل الضريبة بلغ 63.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة تراجع هامشي.

وتحولت شركة العربية لمنتجات الألبان أراب ديري - باندا، للخسائر خلال عام 2020، وحققت خسائر بلغت 15.62 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 23.63 مليون جنيه خلال 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

ونفس الأمر لشركة العربية للأسمنت، حققت خسائر بلغت 122.78 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل أرباحاً بلغت 28.92 مليون جنيه في 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، وتراجعت إيرادات مبيعات الشركة خلال 2020 إلى 2.48 مليار جنيه، مقابل 3.1 مليار جنيه في 2019.