بنك ميزوهو اليابانى يوقف أجهزة صراف آلى تبتلع بطاقات العملاء

أوقف بنك ميزوهو الياباني عمل بعض أجهزة الصراف الآلي اليوم الأحد بعدما ابتلعت البطاقات ودفاتر الحسابات المصرفية الخاصة بالعملاء.

أعلنت الوحدة المصرفية الرئيسية التابعة لمجموعة ميزوهو المالية عن الأمر على موقعها الإلكتروني.

وقال ثالث أكبر بنوك اليابان من حيث الأصول، والذي له تاريخ من مشاكل الأنظمة الإلكترونية يرجع إلى أكثر من عشر سنوات مضت، "بسبب عطل في النظام، أُوقفت خدمة أجهزة الصراف الآلي في بعض فروعنا.

"بالنسبة للعملاء الذين سُحبت منهم البطاقات ودفاتر الحسابات وغيرها، سنبلغكم ونعيدها إليكم في وقت لاحق".

توقف أجهزة الصراف الآلي عن العمل مشكلة كبيرة في اليابان التي يفضل سكانها استخدام النقود السائلة، ولم يبدأ استخدام الوسائل الإلكترونية ينمو بقوة إلا في الآونة الأخيرة.

وطلب البنك من عملائه سحب المال من أجهزة الصراف الآلي بمتاجر البقالة قائلا إنه سيعوضهم عن الرسوم.

وقالت متحدثة لرويترز بالهاتف إن من غير المتوقع عودة الخدمة قريبا. وكانت قالت في وقت سابق إن بعض الأجهزة المعطلة توجد في العاصمة طوكيو.

كانت مجموعة ميزوهو واجهت في 2005 خطأ مكلفا في إدخال البيانات بذراعها للأوراق المالية، وعانت عطلا مشابها في أجهزة الصراف الآلي بعد زلزال 2011 المدمر، وهو ما لم يقع لمنافسيها.