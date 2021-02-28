بدء حصاد محصول بنجر السكر بالقنطرة شرق فى الإسماعيلية بإجمالى 1770 فدانا

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال المهندس حمدى عبد الوهاب، مدير عام الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق فى محافظة الإسماعيلية، إنه بدأت عملية حصاد وتقليع محصول بنجر السكر، مشيرًا إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة هذا العام تقدر بـ 1770 فدانا.

وأكد مدير عام الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق فى محافظة الإسماعيلية، أن زراعة بنجر السكر بمركز القنطرة شرق، سيكون داعمًا لصناعة السكر بمحافظة الإسماعيلية، كما أنه سيعود بالخير على الفلاحين والمزارعين، لأن دورته الزراعية تستغرق ستة أشهر فقط ولا يحتاج إلى مياه رى كثيرة مثل المحاصيل الأخرى، علاوة على أنه محصول استصلاحى يلائم كافة أنواع التربة، سواء كانت طينية خفيفة أو ثقيلة أو رملية، ويتحمل الظروف المناخية القاسية ويقضى على ملوحة التربة ويخلص الفلاح من مشكلة الحشائش التى تؤرقه، ويتم الإشراف الكامل من بداية زراعة المحصول وحتى جنية بواسطة إدارة الإرشاد الزراعى والمكافحة الحقلية بمديرية الزراعة بالإسماعيلية تنفيذ لتعليمات الدكتور السيد خليل مبارك، وكيل الزراعة بالإسماعيلية.

وقال المهندس محمود كاترين، رئيس وحدة جلبانة، إن زراعة فدان بنجر يحتاج 4 كيلو من البذور متعددة الأجنة والتى يوفرها مصنع السكر للفلاحين ويتحمل المصنع نصف ثمن التقاوى والنصف الآخر على الفلاح يخصم منه عند توريد المحصول، وتتم بنظام الزراعة التعاقدية يتحمل المصنع تكلفة نقل المحصول لمصنع السكر سواء فى الدقهلية أو كفر الشيخ لرفع العبء عن كاهل الفلاح والمزارع وتصل إنتاجية الفدان إلى 20 طنا.



حصاد بنجر السكر



بدء حصاد محصول بنجر السكر بالقنطرة شرق فى الإسماعيلية



بدء حصاد محصول بنجر السكر بالقنطرة شرق فى الإسماعيلية