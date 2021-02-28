اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 فبراير 2021 07:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بدء حصاد محصول بنجر السكر بالقنطرة شرق فى الإسماعيلية بإجمالى 1770 فدانا

الأحد، 28 فبراير 2021 05:35 م
بدء حصاد محصول بنجر السكر بالقنطرة شرق فى الإسماعيلية بإجمالى 1770 فدانا محصول بنجر السكر
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس حمدى عبد الوهاب، مدير عام الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق فى محافظة الإسماعيلية، إنه بدأت عملية حصاد وتقليع محصول بنجر السكر، مشيرًا إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة هذا العام تقدر بـ 1770 فدانا.

وأكد مدير عام الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق فى محافظة الإسماعيلية، أن زراعة بنجر السكر بمركز القنطرة شرق، سيكون داعمًا لصناعة السكر بمحافظة الإسماعيلية، كما أنه سيعود بالخير على الفلاحين والمزارعين، لأن دورته الزراعية تستغرق ستة أشهر فقط ولا يحتاج إلى مياه رى كثيرة مثل المحاصيل الأخرى، علاوة على أنه محصول استصلاحى يلائم كافة أنواع التربة، سواء كانت طينية خفيفة أو ثقيلة أو رملية، ويتحمل الظروف المناخية القاسية ويقضى على ملوحة التربة ويخلص الفلاح من مشكلة الحشائش التى تؤرقه، ويتم الإشراف الكامل من بداية زراعة المحصول وحتى جنية بواسطة إدارة الإرشاد الزراعى والمكافحة الحقلية بمديرية الزراعة بالإسماعيلية تنفيذ لتعليمات الدكتور السيد خليل مبارك، وكيل الزراعة بالإسماعيلية.

وقال المهندس محمود كاترين، رئيس وحدة جلبانة، إن زراعة فدان بنجر يحتاج 4 كيلو من البذور متعددة الأجنة والتى يوفرها مصنع السكر للفلاحين ويتحمل المصنع نصف ثمن التقاوى والنصف الآخر على الفلاح يخصم منه عند توريد المحصول، وتتم بنظام الزراعة التعاقدية يتحمل المصنع تكلفة نقل المحصول لمصنع السكر سواء فى الدقهلية أو كفر الشيخ لرفع العبء عن كاهل الفلاح والمزارع وتصل إنتاجية الفدان إلى 20 طنا.

 

حصاد بنجر السكر
حصاد بنجر السكر

 

بدء حصاد محصول بنجر السكر بالقنطرة شرق فى الإسماعيلية (1)
بدء حصاد محصول بنجر السكر بالقنطرة شرق فى الإسماعيلية 

 

بدء حصاد محصول بنجر السكر بالقنطرة شرق فى الإسماعيلية (2)
بدء حصاد محصول بنجر السكر بالقنطرة شرق فى الإسماعيلية 

 

بنجر السكر
بنجر السكر

 


حصاد محصول بنجر السكر

بنجر السكر

القنطره شرق

زراعه الاسماعيلية

الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تنفيذ يوم حصاد لحقل إرشادى مزروع بمحصول بنجر السكر بقرية شنيط الحرابوه بالشرقية

الأحد، 28 فبراير 2021 12:47 م

بدء موسم توريد بنجر السكر بكفر الشيخ والمحافظة تمتلك 25% من مساحات المزروعة

الأربعاء، 10 فبراير 2021 07:30 م

زراعة الشرقية تنفذ ندوه إرشادية عن زراعة محصول بنجر السكر

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 11:33 ص

مخزون السكر يتجاوز 6 أشهر بعد أزمة طاحنة فى السلعة.. الحكومة نجحت فى زيادة معدل الإنتاج بعد تطوير المصانع للحفاظ على الصناعة الوطنية.. وشجعت المزارع للتوسع فى زراعة بنجر السكر.. وصدرت تفل البنجر بالعملة الصعبة

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 01:05 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة