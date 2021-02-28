اليوم السابع
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الأحد، 28 فبراير 2021 06:57 م
خالد صلاح
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الأمم المتحدة تدين الحملة الأمنية العنيفة فى ميانمار

الأحد، 28 فبراير 2021 06:49 م
الأمم المتحدة تدين الحملة الأمنية العنيفة فى ميانمار مظاهرات ميانمار - أرشيفية
أ ش أ

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أدانت الأمم المتحدة الحملة الأمنية العنيفة في ميانمار، داعية القادة العسكريين للبلاد إلى الامتناع عن استخدام القوة بحق المتظاهرين السلميين. 
وأعربت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الأحد/ - عن إدانتها للتصعيد في العنف ضد المحتجين في ميانمار، داعية قوات الجيش إلى التوقف فورا عن استخدام القوة بحق المتظاهرين السلميين. 
يُذكر أن ستة متظاهرين على الأقل لقوا حتفهم، في وقت سابق اليوم، جراء إطلاق النار عليهم من قبل قوات الأمن، وذلك في ثلاث مدن على الأقل، في وقت تحاول الشرطة والجيش وضع حد للعصيان المدني الذي تشهده البلاد. 


ميانمار

مظاهرات ميانمار

الانقلاب فى ميانمار

الأمم المتحدة

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