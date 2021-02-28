الأمم المتحدة تدين الحملة الأمنية العنيفة فى ميانمار

أدانت الأمم المتحدة الحملة الأمنية العنيفة في ميانمار، داعية القادة العسكريين للبلاد إلى الامتناع عن استخدام القوة بحق المتظاهرين السلميين.
وأعربت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الأحد/ - عن إدانتها للتصعيد في العنف ضد المحتجين في ميانمار، داعية قوات الجيش إلى التوقف فورا عن استخدام القوة بحق المتظاهرين السلميين.
يُذكر أن ستة متظاهرين على الأقل لقوا حتفهم، في وقت سابق اليوم، جراء إطلاق النار عليهم من قبل قوات الأمن، وذلك في ثلاث مدن على الأقل، في وقت تحاول الشرطة والجيش وضع حد للعصيان المدني الذي تشهده البلاد.
الأمم المتحدة تدين الحملة الأمنية العنيفة فى ميانمارالأحد، 28 فبراير 2021 06:49 م
مظاهرات ميانمار - أرشيفية
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أدانت الأمم المتحدة الحملة الأمنية العنيفة في ميانمار، داعية القادة العسكريين للبلاد إلى الامتناع عن استخدام القوة بحق المتظاهرين السلميين.
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