أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. والطماطم بـ 2 جنيه

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد 28-2-2021 استقرارا وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة .

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار البطاطس تتراوح بين 1-2 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيه للكيلو، والبسلة سجلت 3-5 جنيهات للكيلو.

وأضاف النجيب في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن سعر الطماطم بين 1-2 جنيه للكيلو، وأن سعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5- 2 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيه، وجميع أصناف الباذنجان تتراوح بين 1-3 جنيهات للكيلو، بينما سجلت أسعار الملوخية 2-5 جنيهات للكيلو والكوسة، 1.5-4 جنيهات للكيلو والفاصوليا 4-5 جنيهات للكيلو.

وأشار النجيب إلى أن البصل يتراوح بين 3-6.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيها للكيلو، والجزر بين 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.