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أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. الخيار بين 1.5 - 2.5 جنيه للكيلو

السبت، 27 فبراير 2021 01:28 م
أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. الخيار بين 1.5 - 2.5 جنيه للكيلو الخضروات
كتب أحمد حمادة

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شهدت  أسعار الخضروات اليوم السبت 27-2-2021، استقرارا وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، وسجلت البطاطس1-2  جنيها للكيلووالفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومى الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو.
 
وتراوح سعر الطماطم  بين 1-2  جنيها للكيلو، وأن سعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5- 2 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيها، وجميع أصناف  الباذنجان تتراوح بين 1-3 جنيها للكيلو، بينما سجلت أسعار الملوخية 2-5  جنيهات للكيلو والكوسة، 1.5-4 جنيهات للكيلو والفاصوليا 4-5  جنيهات للكيلو. 
 
وسجل البصل الأحمر 3 - 5.5 جنيها للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيها للكيلو، والبسلة سجلت 3-5جنيهات للكيلو، والجزر بين 3 - 5 جنيهات للكيلو.  

اسعار الخضروات

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سوق الخضروات

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