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أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. الطماطم 1-2 جنيه للكيلو

الخميس، 25 فبراير 2021 12:41 م
أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. الطماطم 1-2 جنيه للكيلو خضروات - ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات اليوم الخميس 25-2-2021 استقرارا وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة.
 
وتراوح سعر الطماطم بين 1-2  جنيه للكيلو، وأن سعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5- 2 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيه. 
 
وسجلت البطاطس 1-2  جنيه للكيلو، وجميع أصناف الباذنجان تتراوح بين 1-3  جنيهات للكيلو، بينما سجلت أسعار الملوخية 2-5  جنيهات للكيلو والكوسة، 1.5-4.جنيهات للكيلو والفاصوليا 4-5  جنيهات للكيلو. 
 
وسجل البصل الأحمر 3 - 5.5 جنيه للكيلو ، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الكوسة  بين 1.5-4.5 جنيه للكيلو، والبسلة سجلت 3-5 جنيه للكيلو، والجزر بين 3 - 5 جنيه للكيلو.
 
واستقرت  أسعار الملوخية 2-4 جنيه للكيلو، والفلفل ألوان بين  17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو ، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو. 
 
 

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