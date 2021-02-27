اليوم السابع
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محافظ بنى سويف: إجمالى طلبات التصالح 126 ألف و732 طلب على مستوى المراكز والمدن

السبت، 27 فبراير 2021 03:39 م
محافظ بنى سويف: إجمالى طلبات التصالح 126 ألف و732 طلب على مستوى المراكز والمدن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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صرح الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أن إجمالى طلبات التصالح المقدمة حتى اليوم ، قد بلغ 126 ألف و732 طلبا على مستوى المحافظة، مشيرا إلى توجيهاته لرؤساء المدن ، باستمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء ، حتى 31 مارس المقبل .

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ قرارمجلس الوزراء بمد تلقى الطلبات لمدة 3 أشهر ، طبقا لقانون التصالح ، والذى تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح "جدية " إذا ما تم السداد خلال فبراير الحالي ، وتزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس القادم ، فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير الماضي .

وجدد المحافظ تأكيداته بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين ، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح فى المخالفات ، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن ، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوى كورونا، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة .

ووجه المحافظ مسؤولى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها،مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون .

 

 


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