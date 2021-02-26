"الطب الوقائى": التطعيمات السنوية هدفها الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال

كتب -أحمد صلاح العزب

أكد علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، أن مصر خالية من الإصابات بشلل الأطفال وأن كل الأنشطة التى تقوم بها من تطعيمات روتينية وحملات تطعيم سنوية هدفها الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال .

وأضاف عيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج الجمعة في مصر المذاع على قناة mbc مصر والذى تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، أن التطعيمات الروتينية محددة بالجدول الذي حددته وزارة الصحة هى سبعة تطعيمات لكل طفل أما الحملات القومية فتدشن خصيصا لرفع مناعة الأطفال ضد شلل الأطفال، بالإضافة للجرعات الروتينية، ويتم إعطاؤها للأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات .

وواصل قائلا إن الحملة تستهدف أيضًا الأطفال الوافدين من البلاد التى يتواجد بها شلل الأطفال، وناشد المواطنين تطعيم الأطفال من خلال الحملات القومية.