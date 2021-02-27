دراسة: 1 من 10 مصابين بكورونا ينقل الفيروس إلى أفراد العائلة

كتبت إيناس البنا

وجدت دراسة أن واحدًا فقط من كل 10 مصابين بكورونا ينقل الفيروس إلى عائلته حيث حلل باحثون أمريكيون بيانات من أكثر من 7 آلاف منزل في بوسطن بأكثر من 25 ألف شخص يعيشون هناك، ووفقا لتقرير موقع " dailymail " أصيب 7262 شخصًا بكورونا بين الفئة التي خضعت للدراسة، وتم نقله إلى 1809 أشخاص آخرين كانوا يعيشون معهم، بمعدل انتقال 10.1 %، ووجد التقرير أيضًا أن احتمالية نقل الفيروس إلى شخص تعيش معه كانت أقل بالنسبة للعائلات الأكبر حجمًا.

اصابات كورونا من أفراد اسرتك

وزادت مخاطر الإصابة بالفيروس بنسبة 31 % إذا كان الشخص مصابًا بالربو، و 67 % لمرضى السرطان و35 % إذا كان أحد أفراد الأسرة يعاني من السمنة، ومع ذلك، فإن احتمال الإصابة أكثر من الضعف بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض الكبد.

وكتب باحثون من مستشفى ماساتشوستس العام في دراستهم المنشورة في JAMA Open Network: "العوامل المستقلة المرتبطة بشكل كبير بمخاطر انتقال العدوى تشمل العمر الأكبر من 18 عامًا والحالات المرضية المتعددة".

وتدعم النتائج الأبحاث الأخرى التي وجدت معدل هجوم ثانوي منخفض مماثل للفيروس في المنازل، فقد وجدت مراجعة لـ 54 دراسة نُشرت أيضًا في JAMA Network Open في ديسمبر 2020 أن معدل انتقال العدوى للأسر المعيشية يبلغ 16.6 %.

ووجدت دراسة جديدة من مسؤولي الصحة العامة الكنديين نُشرت كطباعة مسبقة على medRxiv أنه في جميع أنحاء مقاطعة أونتاريو بين 1 يوليو و 30 نوفمبر 2020، كان معدل الإصابات بين الأسر 19.5 % فقط.