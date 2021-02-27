اكتمال تسجيل 3 آلاف طفل فى تجربة لقاح مودرنا لكورونا للتأكد من الفاعلية

كتب - محمود جلال

أكملت شركة مودرنا التسجيل في المرحلة 2/3 من لقاح فيروس كورونا الخاص بها للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17، قالت الشركة إنها أكملت تسجيل "3000 مشارك"، وتوقعت الشركة سابقًا أنها ستحقق نتائج قبل العام الدراسي القادم، وفقًا لما نشر بشبكة فوكس نيوز الأمريكية.



تحقق تجربة لقاح موديرنا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا التسجيل الكامل

كما تلقى اللقاح ذو الجرعتين تصريحًا طارئًا في ديسمبر للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر، تمت الموافقة على لقاح فايزر- بيونتك، وهو أيضًا جرعة من جرعتين، قبل أسابيع للاستخدام في الأفراد من سن 16 عامًا فما فوق، قدمت شركة جونسون آند جونسون طلب EUA لاستخدام لقاح طلقة واحدة للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق، مع انتظار القرار.

قال الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا ستيفان بانسيل، إنه يعتقد أن البيانات المتعلقة بالأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 عامًا لن تكون متاحة حتى عام 2022، يجب على الشركة أولاً الاطلاع على البيانات من التجارب التي شملت أشخاصًا تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا قبل أن تتمكن من تعديلها لتناسب الفئات السكانية الأصغر سنًا.

كانت مكافحة تردد اللقاح بين البالغين في الولايات المتحدة نقطة محورية في إطلاق الأمة، حيث شكك الكثيرون في الجدول الزمني للتطوير مقابل العملية المعتادة التي تستغرق سنوات. قال كبار المسئولين، مثل الدكتور أنتوني فوسي، خبير الأمراض المعدية الرائد في البلاد، مرارًا وتكرارًا أن التقدم التكنولوجي والتمويل الفيدرالي جعل ذلك ممكنًا.

من جانب قالت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال في إرشاداتها المؤقتة للتطعيم ضد فيروس كورونا : "اللقاحات هي آليات أساسية وآمنة تحمي الأفراد والسكان من الأمراض المعدية، بناءً على العلم الموجود تم تطوير العديد من اللقاحات الموجهة ضد فيروس كورونا ، الفيروس المسبب لـ كورونا، وهي الآن في التجارب السريرية."