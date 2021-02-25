شركة موديرنا تطور جرعة جديدة معززة للقاحها ضد السلالات المتحورة من كورونا

وقالت الصحيفة، أنتجت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية مادة خام لجرعة معززة تهدف إلى معالجة نوع الفيروس الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا، والذي قد يكون أكثر مقاومة للقاحات الموجودة، وقامت بشحن اللقاح إلى معاهد الصحة الوطنية الأمريكية، والتي تساعد في تطوير لقاح موديرنا الحالي، وإجراء دراسة إضافية، حيث تقوم موديرنا بتجربة عدة طرق محتملة لمكافحة المتغيرات الجديدة للفيروس.

وأضافت الشركة ، يشمل اللقاح حقنة معززة إضافية تستهدف النوع السائد الآن في جنوب إفريقيا، والمنتشرة على مستوى العالم، وهي جرعة معززة مجتمعة تمزج لقاح كورونا الحالي مع اللقاح التجريبي، وهو عبارة عن جرعة معززة إضافية فوق لقاحها الحالي المكون من جرعتين.

وستقوم أيضًا بتجربة استخدام اللقاح التجريبي واللقاح المشترك كلقاحات أولية ضد فيروس كورونا ، وإعطاء جرعتين للأشخاص الذين لم يتلقوا حقنة بعد ولم يصابوا بالعدوى.

اكتشفت الولايات المتحدة أول حالة إصابة بالنوع الجنوب أفريقي في يناير، ومنذ ذلك الحين ظهر في 14 ولاية، وفقًا لبيانات الحكومة الأمريكية، تشير العديد من الدراسات إلى أنه أكثر مقاومة للقاحات الموجودة من المتغيرات الأخرى لفيروس كورونا.

رفعت موديرنا أيضًا إنتاجها المتوقع من اللقاح لعام 2021 إلى 700 مليون جرعة على مستوى العالم من 600 مليون، وتستكشف المزيد من التحسينات على عملية التصنيع التي يمكن أن ترفع الإنتاج هذا العام إلى ما يصل إلى مليار جرعة.

وقالت الشركة، إنها تستثمر أيضًا في قدرة تصنيع إضافية من شأنها أن ترفع إنتاجها العالمي لعام 2022 إلى حوالي 1.4 مليار جرعة، من توقع سابق يبلغ 1.2 مليار.

وقالت موديرنا، إن الأمرعادة ما يستغرق ما بين 6 و9 أشهر لتطوير منشأة تصنيع جديدة ووقتًا إضافيًا بعد ذلك للفحص التنظيمي ولتكثيف الإنتاج.

قامت شركة Moderna بشحن ما مجموعه حوالي 60 مليون جرعة حتى الآن ، ذهب 55 مليون منها إلى الولايات المتحدة، موضحة، إنها لا تزال تكثف سلسلة التوريد الخاصة بها للشحنات العالمية.