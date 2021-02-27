إصابة نصف نزلاء سجن فى بلجيكا بفيروس كورونا المستجد

بروكسل /أ ش أ/

أعلنت السلطات فى بلجيكا، إصابة نصف نزلاء سجن "نامور" بفيروس كورونا المستجد، ما دفعهم إلى عزل السجن عن محيطه الخارجي.

وقال المتحدث باسم إدارة السجن، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ، اليوم السبت، إنه: "سيتم تقييم التدابير المتخذة على أساس منتظم، لكن الوضع خطير للغاية"، مضيفا: "أن أحد السجناء يعالج فى المستشفى".

من جانبه، قالت مصادر أخرى، إن: "نتائج اختبار 61 من أصل 132 سجينا جاءت إيجابية"، موضحة أن نحو نصف العاملين بالسجن (57 شخصا) أصيبوا أيضا.

وخضع السجناء للاختبار بعد اكتشاف حالة إيجابية فى وقت سابق من هذا الشهر، جدير بالذكر أن عزل السجن أى أنه سيتم تعليق جميع الزيارات وإغلاق الفناء.