اليوم السابع
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مصادر: الانتهاء من منظومة السيور بمطار القاهرة بمبنى 3 خلال يونيو القادم

الجمعة، 26 فبراير 2021 02:27 م
مصادر: الانتهاء من منظومة السيور بمطار القاهرة بمبنى 3 خلال يونيو القادم مطار القاهرة الدولى - أرشيفية
كتب أحمد مصطفى

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كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولى، أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة لمشروع تغيير منظومة السيور بمبنى الركاب رقم 3 المعروف بالمطار الجديد فى يونيو المقبل، وذلك لزيادة السعة الاستيعابية لمنظومة تداول الحقائب داخل المبنى بمرحلتى السفر والوصول.

 

وقالت المصادر، إن مدة تنفيذ المشروع تستغرق 18 شهرًا من أجل إنهاء مراحل تنفيذه بالتزامع مع باقى التطويرات التى تجرى داخل المبنى وأيضا بمحيط مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، من أجل إنهاء التكدسات داخل وخارج مبانى الركاب بالمطار.

 

وأوضحت المصادر، أن السعة الاستيعابية لمنظومة السيور الجديدة تصل إلى 12 ألف حقيبة فى الساعة، بينما المنظومة الحالية التى يتم تغييرها يصل استيعابها لنحو 4900 حقيبة فقط، أى ما يعادل أكثر من الضعف سعة استيعابية زيادة تمكن من القضاء على التكدسات والازدحام عند منطقة السيور بالمقارنة بنسبة تشغيل الرحلات العالية فى مبنى الركاب 3، الذى يضم جميع رحلات مصر للطيران وأيضا جميع شركات تحالف ستار الدولية.

 

وأشارت المصادر، أن منظومة السيور الجديدة التى يتم تنفيذها داخل مبنى الركاب رقم 3 بالمطار تعد هى الأحدث عالميًا بالمطارات، حيث أنها مزودة ليست فقط بمرونة فى حركة الحقائب وتتبعها على السير ولكن أيضًا من الناحية التأمينية بإرفاق أجهزة تأمين لها لمراقبة جميع الحقائب القادمة والمسافرة على الرحلات الجوية من خلال المطار.


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