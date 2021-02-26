كيف تواجه انخفاض ضغط الدم؟ البيض والقهوة والزيتون أطعمة مفيدة

كتبت مروة هريدى

انخفاض ضغط الدم هو حالة يحدث فيها انخفاض مفاجئ فى مستويات ضغط الدم لدى الشخص، وهى حالة شائعة وتؤثر على العديد من الأشخاص خاصة مع تقدم العمر، حيث إن ضغط الدم المثالى حوالى 120/80 ملم زئبق، ويعتبر الخبراء أن ضغط الدم منخفضًا عندما يصبح 90/60 ملم زئبق، ويؤثر ويعتبر انخفاض ضغط الدم عن المعدل الطبيعى علامة خطيرة جدًا، وتشمل الأعراض الرئيسية لانخفاض ضغط الدم، الدوخة والضعف والغثيان والصداع وتشوش الرؤية.

وفقًا لموقع "onlymyhealth" فإن هناك أسباب وراء انخفاض ضغط الدم مثل الجفاف والنظام الغذائى غير الصحى والإفراط فى ممارسة الرياضة وفقر الدم والإجهاد واضطرابات الغدة الدرقية وانخفاض نسبة السكر فى الدم، وقد يكون بسبب الآثار الجانبية لبعض الأدوية والأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى، ومن المؤكد أن ما تتناوله يلعب دورًا رئيسيًا فى التأثير على صحتك العامة وكذلك على ضغط الدم.

- فيما يلى.. 8 أطعمة تساعد فى الوقاية من انخفاض ضغط الدم:

1- الأطعمة والمشروبات السكرية

يجب على مرضى ضغط الدم المنخفض تناول مكعبات السكر التى يمكن أن تساعد فى رفع الضغط على الفور، حيث إن السكر يزيد من مستويات حمض البوليك فى الدم ما قد يؤدى إلى تقلص الأوعية الدموية وزيادة ضغط الدم.

2- الكافيين

يعتبر الكافيين مفيدًا أيضًا لرفع ضغط الدم، حيث يُنصح بتناول القهوة خاصة السوداء والشاى أيضًا للأشخاص الذين يُعانون من انخفاض ضغط الدم، حيث يعمل ذلك على ارتفاع الضغط لتنظيم عمل الأوعية الدموية وزيادة معدل ضربات القلب.

3- الجبن

من المعروف أيضًا أن الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الملح مفيدة فى زيادة مستويات ضغط الدم، وهناك بعض الأنواع من الجبن تعتبر مصدرا غنيا بالملح، ويمكن إدراجها فى نظامك الغذائي بأكثر من طريقة.

4- الأطعمة الغنية بفيتامين ب12

يلعب فيتامين ب 12 دورًا رئيسيًا فى مساعدة الجسم على إنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة، حيث يمكن أن يؤدى نقص هذا الفيتامين إلى الإصابة بفقر الدم ما يترتب عليه انخفاض مستويات ضغط الدم، لذلك ينصح بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب12 مثل البيض والدجاج والسلمون والتونة.

5- تناول الفواكه الغنية بالماء

من المهم للغاية الحفاظ على رطوبة جسمك خاصة فى الطقس الحار أو عند ممارسة الرياضة عن طريق شرب الكثير من الماء والسوائل لتجنب التعرض لانخفاض ضغط الدم، ويمكنك تناول الفواكه التى تحتوى على نسبة عالية من الماء مثل البطيخ والعنب.

6- الزيتون

يعتبر الحديد مفيد للأشخاص الذين يعانون من أعراض انخفاض ضغط الدم، لذلك يعتبر الزيتون مفضل لهم لأنه غنى بالحديد وفيتامين E، كما يحتوى على نسبة جيدة من الملح.