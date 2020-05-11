اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 مايو 2020 06:21 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

أسباب انخفاض ضغط الدم منها مشكلات الغدد الصماء

الإثنين، 11 مايو 2020 03:00 ص
أسباب انخفاض ضغط الدم منها مشكلات الغدد الصماء انخفاض ضغط الدم
فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التعرض للإصابة بانخفاض في ضغط الدم، يعد من الأمور التي تزيد من الشعور بالدوخة والهبوط، وعدم القدرة علي التركيز، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بانخفاض ضغط الدم، وذلك وفقا لموقع " mayoclinic".

وذكر تقرير نشره الموقع أن انخفاض ضغط الدم يعد من الأمور التي تعرض حياة الإنسان للخطر، لذا يجب الانتباه لها بشكل دائم، وتجنب الإصابة بها ومتابعة قياس الضغط بشكل مستمر.  

وقدم التقرير، العديد من الأعراض التي تشير إلي أن هذا الشخص يعاني من انخفاض في نسبة ضغط الدم، ومنها:

-الشعور والإصابة بالدوخة أو الدوار.

-الإغماء وفقدان الوعي.

-حدوث زغللة وتشويش في الرؤية.

-الإصابة بالغثيان.

-الشعور الشديد بالإرهاق.

-عدم القدرة علي التركيز.

-التعرض لحادث أو صدمة تتسبب في انخفاض ضغط الدم.

-شحوب البشرة.

-الشعور والإصابة ببرودة أطراف الجسم.

-التعرض للإصابة بالتنفس السريع.

-ضعف وسرعة نبض القلب.

أسباب انخفاض ضغط الدم

كما قدم التقرير العديد من الأسباب الخاصة بالتعرض لانخفاض ضغط الدم، ومنها:

-خلال فترة الحمل، تتعرض بعض النساء لانخفاض في نسبة ضغط الدم، وهذا الأمر يعد من الأمور الطبيعية خلال هذه الفترة الحرجة.

-نجد أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب، هم الأكثر عرضة للإصابة لانخفاض ضغط الدم، وذلك يرجع لعدم قدرة القلب علي ضخ الدم بالشكل الطبيعي.

-قد يكون انخفاض ضغط الدم علامة علي وجود مشكلة في الغدد الصماء بالجسم، كالإصابة بأمراض الغدة الدرقية، أو انخفاض سكر الدم، جميع هذه المراض تتسبب في التعرض لانخفاض في نسبة ضغط الدم.

-أكد التقرير المنشور، أن الإصابة بالجفاف تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بانخفاض ضغط الدم، فعند تعرض الجسم لفقدان نسبة عالية من السوائل داخله، فهذا يتسبب في التعرض للإصابة بانخفاض ضغط الدم، نتيجة لعدم توفير المغذيات المتواجدة في السوائل والتي تساهم في تنظيم ضغط الدم.

 


انخفاض ضغط الدم

اسباب انخفاض ضغط الدم

لماذا نصاب بانخفاض في ضغط الدم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء: الرئيس كلف مؤخراً بإقامة 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى جديدة

رئيس الوزراء: الرئيس كلف مؤخراً بإقامة 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى جديدة

الداخلية تضبط 5 آلاف اخترقوا حظر التجوال و1922 سيارة مخالفة

الداخلية تضبط 5 آلاف اخترقوا حظر التجوال و1922 سيارة مخالفة

إنفوجراف.. محظورات على الطلاب تجنبها أثناء تسليم الأبحاث

إنفوجراف.. محظورات على الطلاب تجنبها أثناء تسليم الأبحاث

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 11-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 11-5-2020

فيديو.. لحظة إحباط تهريب 2220 طربة حشيش و20 كيلو أفيون

فيديو.. لحظة إحباط تهريب 2220 طربة حشيش و20 كيلو أفيون

رسميا.. الحكومة البريطانية توافق على استئناف الدوري الإنجليزي 1 يونيو

رسميا.. الحكومة البريطانية توافق على استئناف الدوري الإنجليزي 1 يونيو

فيديو.. مشاعر هتلر الرقيقة.. فيلم يكشف سر تحول شخصية الحاكم النازى من إنسان يعشق الموسيقى والرسم لآخر يقتل دون شفقة أو رحمة.. رفضته لجنه القبول بأكاديمية فنون فيينا.. فكان التاريخ على موعد مع أكثر شخصية دموية

فيديو.. مشاعر هتلر الرقيقة.. فيلم يكشف سر تحول شخصية الحاكم النازى من إنسان يعشق الموسيقى والرسم لآخر يقتل دون شفقة أو رحمة.. رفضته لجنه القبول بأكاديمية فنون فيينا.. فكان التاريخ على موعد مع أكثر شخصية دموية

تعرف على قرارات وإجراءات آى سكور للتيسير على عملاء القوائم السلبية بالبنوك

تعرف على قرارات وإجراءات آى سكور للتيسير على عملاء القوائم السلبية بالبنوك

فيديو.. هل المصريون على موعد مع الحظر الشامل؟

فيديو.. هل المصريون على موعد مع الحظر الشامل؟

شاهد على الجريمة..الخال مش والد يقتل ابن شقيقته طمعا فى مال والده

شاهد على الجريمة..الخال مش والد يقتل ابن شقيقته طمعا فى مال والده

الصحة : سجلنا 3198 حالة مصابة بكورونا فى 8 أيام .. ونسبة الوفيات 5.5 %

الصحة : سجلنا 3198 حالة مصابة بكورونا فى 8 أيام .. ونسبة الوفيات 5.5 %

اتحاد البنوك: إلزام العملاء بارتداء كمامة قبل دخول أي بنك بالجمهورية

اتحاد البنوك: إلزام العملاء بارتداء كمامة قبل دخول أي بنك بالجمهورية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة