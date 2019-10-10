كيف يؤثر اضطراب الغدة الدرقية أثناء وقبل الحمل على صحة الجنين؟

كتبت هند عادل

الغدة الدرقية هي أحد الغدد الهامة في جسم الإنسان والمسئولة عن إفراز هرمون الثيروكسين، وتقع فى مقدمة الرقبة على شكل فراشة تلعب هرمونات الغدة الدرقية دورًا مهمًا في العمليات الحيوية بجسم الانسان مثل الأيض والوزن، درجة حرارة الجسم، المزاج، السيطرة على العضلات، الهضم، النمو، وظائف القلب.

ويمكن أن تسبب عدة حالات عدم توازن هرمون الغدة الدرقية الأكثر شيوعا هي أمراض المناعة الذاتية ونقص اليود ، وفقا لما ذكره موقع" healthline".

فى حالة وجود اضطراب فى عمل الغدة الدرقية فيجب إجراء فحص دم أو عدة اختبارات تعد جزءًا من لوحة وظائف الغدة الدرقية تقيس هذه الاختبارات مستويات هرمون الغدة الدرقية في الدم ويمكن أن تساعد في تحديد كيفية عمل الغدة الدرقية.

الاختبارات الأكثر شيوعًا هي:



هرمون منشط للغدة الدرقية (TSH)،والأجسام المضادة للغدة الدرقية

حيث يوفر عدم التوازن في TSH معلومات حول الغدة الدرقية عند الشخص وغالبًا ما يكون المؤشر الأكثر حساسية لوجود مشكلة في الغدة الدرقية.

يتراوح المعدل الطبيعي لمستويات هرمون TSH لدى البالغين بين 0.4 إلى 4.0 mIU / L

يمكن أن تؤثر هرمونات الغدة الدرقية على نمو المخ والجهاز العصبي للطفل، خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى، في حوالي 12 أسبوعًا، سيبدأ الطفل في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية من تلقاء نفسه حتى ذلك الحين ، يعتمد الطفل بالكامل على نقل هرمونات الغدة الدرقية من الأم.

يمكن أن يحدث كل من قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية أثناء الحمل.

ومرض الغدة الدرقية غير المعالج يمكن أن يسبب الإجهاض أو الولادة المبكرة أو انخفاض الوزن عند الولادة، كما يمكن أن يسبب تسمم الحمل يمكن أن تؤثر الإصابة بالغدة الدرقية خلال فترة الحمل على نمو الطفل، فمن المهم أن يتم فحص مستويات TSH خلال فترة الحمل للتأكد من صحة الأم والجنين.

وتشمل مضاعفات فرط نشاط الغدة الدرقية ما يلي:



فقدان الوزن الشديد.

هشاشة العظام.

الرجفان الأذيني.

انتفاخ العين أو مشكلة في الرؤية .

بعض الأعراض التي يجب الانتباه إليها تشمل:

نبضات سريعة أو غير منتظمة.

خفقان القلب .

فقدان الوزن غير المبررة

الشعور بالإثارة أو التوتر.

الهزات في اليدين والأصابع.

التعب أو الإرهاق.

الشعور بالجوع أكثر من المعتاد.

الأرق.

ترقق الجلد أو الشعر.

زيادة التعرق.

التغيرات في الدورة الشهرية.