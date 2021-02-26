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قطع المياه عن العمرانية الشرقية والغربية بالجيزة الأحد المقبل 8 ساعات

الجمعة، 26 فبراير 2021 02:16 م
قطع المياه عن العمرانية الشرقية والغربية بالجيزة الأحد المقبل 8 ساعات انقطاع مياه
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال ربط خط مياه الشرب قطر 600 مم الجديد المغذى لمنطقتى العمرانية الشرقية والغربية وذلك لتحسين ضغط المياه بهذه المناطق قبل حلول فصل الصيف وقرب شهر رمضان المبارك الى جانب سرعه نهو اعمال الرصف فى الجزء المتبقى من شارع الشعب تقاطع محور ترعه الزمر بحى العمرانية .

 

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الأمر سوف يستلزم قطع المياه لمدة 8 ساعات تبدأ من الساعة العاشرة مساء يوم الأحد الموافق 28 فبراير الجارى، وحتى الساعة السادسة صباح يوم الاثنين 1 مارس المقبل، لسرعة الانتهاء من الاعمال وسوف تتأثر منطقتى العمرانية الشرقية والغربية بانقطاع مياه الشرب خلال تلك الفترة .

 

ووجهت المحافظة شركة مياه الشرب والصرف الصحى وحى العمرانية بسرعة الانتهاء من الأعمال فى المواعيد المحددة والمتابعة الميدانية، وأن شركة مياه الشرب والصرف الصحى سوف تقوم بتوفير سيارات محمله بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الاماكن المتأثرة بالانقطاع وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبيه احتياجاتهم فورا.

 


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