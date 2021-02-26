حبس 3 عاطلين بكفر الشيخ تم ضبطهم وبحوزتهم كمية من الحشيش وأسلحة نارية

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد أشرف النويشي، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، يفيد بضبط وحدة مباحث القسم، بالقبض على 3 أشخاص، وبحوزتهم كميات من الحشيش المخدر، أثناء ترويجها في نطاق مدينة كفر الشيخ.

كانت معلومات وردت إلى الرائد محمد هاني، رئيس مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، ومعاونيه النقيبين محمد عاطف، وعمر واصف، بترويج كل من "محمد.ي"، 19سنة، عاطل، و"محمد.ا"، 24 سنة، عاطل، و"شريف.ع"، 36سنة، عاطل، ويقيمون جميعًا بمدينة مسير الجديدة، جوهر الحشيش المخدر في نطاق مدينة كفر الشيخ.

وبالعرض على اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية، تم تشكيل حملة أمنية من مباحث القسم، بالتنسيق مع المقدم رامي شرف الدين، مفتش المباحث، تمهيدًا لإعداد كمين أمني لضبطهم.

وألقي القبض على المتهمين الثلاثة أثناء ترويجهم جوهر الحشيش المخدر، وبحوزتهم 24 طربة حشيش، وسلاح آلي "بندقية خرطوش" أجنبية الصنع، وسلاح ناري "فرد خرطوش"، وعدد من الطلقات تستعمل على السلاحين الناريين المضبوطين، وسيارة أجرة "تاكسي"، لاستخدامها في نشاطهم الإجرامي من خلال التنقل بها.