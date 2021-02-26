جونسون يؤكد للرئيس الأفغانى خلال اتصال هاتفى دعم بريطانيا لجهود مواجهة طالبان

كتب أحمد عرفة

أكد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأفغاني أشرف غنى، دعم بريطانيا لجهود مواجهة طالبان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعرب الرئيس الأفغانى أشرف غنى عن أمله في أن يمهد قرار حلف شمال الأطلسى (الناتو) بتأجيل انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، الطريق لمحادثات جادة وأن يساعد في عملية السلام، قائلا إن الطريق ممهد الآن لمحادثات أكثر جدية مع حركة طالبان، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء /بجفاك/ الأفغانية.

وأضاف "أن قرار الحلف يبعث برسالة كبيرة"- وذلك في إشارة إلى تصريح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج بأن القوات ستترك أفغانستان، فقط عندما تسمح الظروف الأمنية على الأرض، متابعا أن "أفغانستان في وضع أفضل من أي وقت مضى لتحقيق سلام عادل، وستكون هناك مشاورات مكثفة مع البرلمان في الأشهر المقبلة".