تشكيل لجنة هندسية لبيان سبب انهيار منزل أسيوط

أسيوط - هيثم البدري

وجه المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، بتشكيل لجنة هندسية تحت إشراف رئيس مركز ومدينة أسيوط، لبيان أسباب انهيار المنزل بقرية علوان بأسيوط، وعرض الواقعة على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لبيان الإجراء اللازم للواقعة.

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بانهيار منزل بقرية علوان مكون من طابقين.

وبانتقال الإسعاف والحماية المدنية والإطفاء إلى موقع الحادث، تبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من طابقين ملك "عاشور سيد" وأظهرت المعاينة ان المنزل قديم مبنى بالطوب اللبن وانهار بالكامل دون وقوع إصابات بشرية، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.