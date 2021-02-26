بايدن: لن نعترف أبدا بضم روسيا لشبه جزيرة القرم وسنقف مع أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن: "لن نعترف أبدا بضم روسيا لشبه جزيرة القرم وسنقف إلى جانب أوكرانيا فى وجه الأعمال العدائية الروسية".

ووفقا لوقع روسيا اليوم أضاف الرئيس الأمريكى، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم ولن تعترف بتبعية شبه جزيرة القرم لروسيا وستواجه التصرفات العدائية الروسية بحق أوكرانيا، متهما روسيا بمخالفة القانون الدولى وسيادة وحدة أراضى جارتها أوكرانيا من خلال التدخل فى القرم قبل سبع سنوات.

وقال جوبايدن: "لا تزال الولايات المتحدة تقف مع أوكرانيا وحلفائها وشركائها اليوم، كما كانت منذ بداية هذا النزاع، وبهذه المناسبة الحزينة نجدد حقيقة بسيطة: القرم جزء من أوكرانيا، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستقف مع أوكرانيا ضد التصرفات العدوانية الروسية وستواصل العمل من أجل معاقبة روسيا على انتهاكاتها وعدوانها فى أوكرانيا".

وأوضح الرئيس الأمريكى أن الولايات المتحدة لا تزال تكرم "ثورة الكرامة" فى كييف، مستطردا: "لا تزال الولايات المتحدة تؤمن فى وعود أوكرانيا، وندعم كل هذه الجهود الرامية إلى ضمان مستقبل سلمى وديمقراطى ومزدهر لهذا البلد.