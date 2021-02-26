اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 فبراير 2021 05:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بايدن: لن نعترف أبدا بضم روسيا لشبه جزيرة القرم وسنقف مع أوكرانيا

الجمعة، 26 فبراير 2021 05:03 م
بايدن: لن نعترف أبدا بضم روسيا لشبه جزيرة القرم وسنقف مع أوكرانيا بايدن
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن: "لن نعترف أبدا بضم روسيا لشبه جزيرة القرم وسنقف إلى جانب أوكرانيا فى وجه الأعمال العدائية الروسية".

 

ووفقا لوقع روسيا اليوم أضاف الرئيس الأمريكى، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم ولن تعترف بتبعية شبه جزيرة القرم لروسيا وستواجه التصرفات العدائية الروسية بحق أوكرانيا، متهما روسيا بمخالفة القانون الدولى وسيادة وحدة أراضى جارتها أوكرانيا من خلال التدخل فى القرم قبل سبع سنوات.

 

وقال جوبايدن: "لا تزال الولايات المتحدة تقف مع أوكرانيا وحلفائها وشركائها اليوم، كما كانت منذ بداية هذا النزاع، وبهذه المناسبة الحزينة نجدد حقيقة بسيطة: القرم جزء من أوكرانيا، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستقف مع أوكرانيا ضد التصرفات العدوانية الروسية وستواصل العمل من أجل معاقبة روسيا على انتهاكاتها وعدوانها فى أوكرانيا".

 

وأوضح الرئيس الأمريكى أن الولايات المتحدة لا تزال تكرم "ثورة الكرامة" فى كييف، مستطردا: "لا تزال الولايات المتحدة تؤمن فى وعود أوكرانيا، وندعم كل هذه الجهود الرامية إلى ضمان مستقبل سلمى وديمقراطى ومزدهر لهذا البلد.


بايدن

روسيا

أوكرانيا

أمريكا

اخرالاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المجلس الأوروبى: نتطلع للتعاون الأمني والدفاعى مع إدارة بايدن

الجمعة، 26 فبراير 2021 02:34 م

الصحف العالمية.. ضربة سوريا قد تعقد الجهود الدبلوماسية مع إيران ونائب ديمقراطى يهاجم بايدن.. المحكمة العليا ببريطانيا ترفض عودة "عروس داعش".. وتقرير يحذر: السلالة الإنجليزية لكورونا أكثر قابلية للعدوى بنسبة37٪

الجمعة، 26 فبراير 2021 02:11 م

ردود فعل متباينة على الضربة الأمريكية فى سوريا.. محللون: اختيار الهدف ذكى لتجنب إثارة المشكلات فى العراق.. خبراء: التحرك يمثل انتهاكا للقانون الدولى.. ونائب ديمقراطى: بايدن خامس رئيس يوجه بضربات فى المنطقة

الجمعة، 26 فبراير 2021 01:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة