أخبار مصر.. الدولة لا تهدر المليارات فى المشروع القومى لتأهيل الترع

نشر اليوم السابع المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، نفى الحكومة إهدار الحكومة لمليارات الجنيهات على المشروع القومى لتطهير الترع، فضلاً عن تقارير اقتصادية وسياسية ورياضية وفنية متنوعة.

واقرأ في أخبار مصر

الحكومة تشدد على ضرورة الاستخدام الأمثل لأراضى الساحل الشمالى الغربى

عقدت الحكومة اجتماعاً، مساء أمس، لمتابعة مشروع تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربى، وتم استعراض الدراسات التخطيطية، ومقترحات استخدام الأراضي، مشدداً على ضرورة الاستخدام الأمثل للأراضي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الكبيرة للساحل الشمالي الغربى، وتنميتها بأفضل السبل، بما يتماشى مع النهضة العمرانية التى تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بما يسهم فى إتاحة فرص استثمارية، وتوفير فرص عمل جديدة.

طلاب أولى ثانوى يبدأون امتحان الفصل الدراسى الأول إلكترونيا فى المدارس غدا

يؤدى طلاب الصف الأول الثانوي غدا السبت امتحان الفصل الدراسى الأول فى مادتى العربى والأحياء إلكترونيا وورقيا لمن لم يتسلم التابلت، ويبدأ الامتحان العربى 9 صباحا حتى 10 ونصف لمدة 90 دقيقة، كما يبدأ اختبار الأحياء 11 ونصف لمدة 45 دقيقة.

فوز مصر برعاية المؤتمر الدولى للاتحاد العالمى للتعليم الطبى 2022

حصلت مصر على أفضل خطة عمل لتنظيم ورعاية المؤتمر الدولي للاتحاد العالمي للتعليم الطبي 2022، وذلك ضمن 25 متقدمًا على مستوى العالم.

وأشادت لجنة التحكيم بالخطة المقدمة من جامعة عين شمس كشريك أكاديمي، والتى تعكس تميز التعليم الطبي في مصر.

تعرف على شروط التقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة بعد فتح تلقى الطلبات

حدد مجلس الدولة، عدد من الشروط الواجب توافرها للمتقدمين، فى وظيفة مندوب مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2020، والتي بدات من أمس الخميس 25 فبراير وحتي 20 مارس 2021، وفقًا لما أعلنه مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام.

الإحصاء يكشف: عدد سكان مصر في 2030 يساوي 15 دولة أوروبية

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان مصر سيصل إلى 119,8 مليون نسمة عام 2030 وفقاً لإسقاطات السكان المستقبلية التي قام الجهاز بإعدادها عن الفترة من عام 2017 حتى عام 2052، وهذا العدد يساوي عدد سكان 15 دولة أوروبية هي ( هولندا 17,9 مليون نسمة، بلجيكا 12 مليون نسمة، السويد 11,2 مليون نسمة، اليونان 10,8 مليون نسمة، التشيك 10,7 مليون نسمة، المجر 9,6 مليون نسمة، سويسرا 9,5 مليون نسمة، النمسا 9,3 مليون نسمة، الدنمارك 6,1 مليون نسمة، النرويج 5,9 مليون نسمة، فنلندا 5,8 مليون نسمة، أيرلندا 5,5 مليون نسمة، كرواتيا 3,9 مليون نسمة، لوكسمبرج 0,7 مليون نسمة، أيسلندا 0,4 مليون نسمة).

الحكومة تنتهى من دراسة 90% من ملفات وضع اليد بمدينة سنفكس الجديدة

عقدت الحكومة، اجتماعاً مساء أمس، لمتابعة إجراءات تنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي العام، لمدينة سفنكس الجديدة، والذى تم اعتماده مؤخراً، وآخر مستجدات توفيق الأوضاع، ومدى استيعاب الكيانات الموجودة داخل حدود القرار الجمهوري لإنشاء المدينة، سواء التواجدات العمرانية أو الزراعية، وذلك بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

بلومبرج تشيد بالمشروعات النهضوية فى مصر: الرئيس السيسى يقود عملية كبرى لإصلاح البنية التحتية.. مصر نجحت فى عبور حالة ركود التجارة العالمية بسبب كورونا.. وبلوغ دخل قناة السويس 27.4 مليار دولار إنجاز غير مسبوق

إصلاحات كبيرة وانجازات عديدة فى وقت قياسى وقف أمامها العالم تحية وتقديرا لجهود الحكومة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، جاء على رأسها مشروع حفر قناة السويس والمشاريع الصناعية الكبيرة التى تقوم الحكومة ببناءها على ضفاف القناة لتسريع وتنشيط وتيرة الاقتصاد المصرى، وفى هذا الإطار، قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن مصر عملت على تطوير وتسويق خدمات قناة السويس بشكل أفضل، أملًا في جذب حركة أكثر كثافة للسفن عبرها، بالرغم من حالة الركود في التجارة العالمية بفعل جائحة كورونا.

الحكومة تعلن توصيل الغاز إلى أكثر من 12 مليون وحدة سكنية

أكدت الحكومة، أن تحقيق مستقبل آمن ومستدام للطاقة النظيفة فى مصر صار واقعاً بفعل التزام الدولة بتنفيذ إجراءات ومبادرات جادة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بكافة أنحاء الجمهورية بالتزامن مع تنويع مزيج الطاقة المستخدم من خلال المصادر المتجددة، وهو ما يأتى التزاما باتفاقيات المناخ الموقعة عليها مصر.

مشروع الأمل والحلم والتنمية.. مبادرة حياة كريمة تستهدف النهوض باقتصاديات المراكز والقرى الأكثر احتياجا.. نواب: تحولها لوحدات إنتاجية وتوفر فرص عمل.. ومطالب بربطها بخريطة الاستثمار للمحليات وضم الأنشطة العشوائية

"مشروع الأمل وتحقيق الحلم والتنمية".. هكذا وصف عدد من أعضاء مجلس النواب، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بالمشروع القومى لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، مؤكدين أنها نقلة تنموية للمراكز والقرى الأكثر احتياجا، تستهدف تحقيق تنمية مستدامة وتوفير الخدمات وتطوير البنية التحتية وتحويل القرى لوحدات اقتصادية إنتاجية توفر فرص عمل للمواطنين.

أسعار الذهب مستقرة قرب أدنى مستوى في 2021 ويسجل 782 جنيها للجرام

استقرت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، بعد هبوط أمس بقيمة 9 جنيهات، ويسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 782 جنيها للجرام، سعر الذهب حالياً قرب أدنى مستوى في هذا العام.

9 لاعبين يدخلون حسابات حسام البدرى فى معسكر مارس المقبل.. كهربا وإكرامى أبرز العائدين.. أوباما وإمام ورضوان وعبد الغنى وجوه جديدة تتمنى الفرصة.. وأسامة جلال ومحمد إبراهيم وشادى حسين ينتظرون الانضمام للمنتخب

خطف أكثر من لاعب فى الدورى المصرى، الأنظار بعد تألقهم خلال مباريات أنديتهم سواء فى الدورى أو كأس مصر، ويأملون فى نيل شرف الانضمام لمعسكر منتخب مصر تحت قيادة حسام البدرى.

ويستعد المنتخب المصرى الأول لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر يومى 25 و29 مارس المقبل فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة، ويفكر المدرب حسام البدرى فى ضم وجوه جديدة فى المعسكر المقبل، بعد متابعة لعدد كبير من اللاعبين فى مباريات الدورى الأخيرة للوقوف على مستواهم فى الفترة الحالية، تمهيدا لضمهم لصفوف المنتخب.

غدا ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة بكافة الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا السبت، ارتفاع بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.