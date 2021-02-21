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تعرف على جدول امتحان الترم الأول لأولى ثانوى ومدة الإجابة عن الأسئلة

الأحد، 21 فبراير 2021 02:00 ص
تعرف على جدول امتحان الترم الأول لأولى ثانوى ومدة الإجابة عن الأسئلة امتحانات
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفوف الأول الثانوى، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل وتوقيت الامتحانات.
 
ـ تبدأ الامتحانات إلكترونيا فى المدارس الثانوى.
 
ـ تعقد ورقيا للطلاب الذين لم يتسلموا التابلت.
 
ـ يؤدى الطلاب السبت 27 فبراير امتحان العربى والأحياء.
 
ـ يبدأ الامتحان العربى 9 صباحا حتى 10 ونصف لمدة 90 دقيقة.
 
ـ يبدأ اختبار الأحياء 11 ونصف لمدة 45 دقيقة.
 
ـ الإثنين 1 مارس اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا.
 
ـ مدة امتحان اللغة الأولى 75 دقيقة.
 
ـ مدة امتحان الجغرافيا 45 دقيقة.
 
ـ الأربعاء 3 مارس المقبل الرياضيات واللغة الثانية.
 
ـ زمن الإجابة عن امتحان الرياضيات 90 دقيقة.
 
ـ وقت الإجابة عن اللغة الثانية 45 دقيقة.
 
ـ السبت 6 مارس الفلسفة والمنطق والفيزياء.
 
ـ يتم الإجابة عن كل امتحان فى 45 دقيقة.
 
ـ 8 مارس آخر يوم فى الامتحانات تاريخ وكيمياء.
 
ـ لكل مادة مخصص لها وقت إجابة 45 دقيقة.
 
ـ على جميع الطلاب مراعاة زمن الإجابة لكل مادة.
 
ـ تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية فى اللجان.
 
ـ تعقد الامتحانات إلكترونيا بالمدارس بلجان مراقبة ومؤمنة.
 
 

التربية والتعليم

امتحانات اولى ثانوى الترم الاول

جدول امتحان اولى ثانوى 2021

الامتحانات الالكترونية

اخبار مصر

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