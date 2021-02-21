تعرف على جدول امتحان الترم الأول لأولى ثانوى ومدة الإجابة عن الأسئلة

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفوف الأول الثانوى، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل وتوقيت الامتحانات.

ـ تبدأ الامتحانات إلكترونيا فى المدارس الثانوى.

ـ تعقد ورقيا للطلاب الذين لم يتسلموا التابلت.

ـ يؤدى الطلاب السبت 27 فبراير امتحان العربى والأحياء.

ـ يبدأ الامتحان العربى 9 صباحا حتى 10 ونصف لمدة 90 دقيقة.

ـ يبدأ اختبار الأحياء 11 ونصف لمدة 45 دقيقة.

ـ الإثنين 1 مارس اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا.

ـ مدة امتحان اللغة الأولى 75 دقيقة.

ـ مدة امتحان الجغرافيا 45 دقيقة.

ـ الأربعاء 3 مارس المقبل الرياضيات واللغة الثانية.

ـ زمن الإجابة عن امتحان الرياضيات 90 دقيقة.

ـ وقت الإجابة عن اللغة الثانية 45 دقيقة.

ـ السبت 6 مارس الفلسفة والمنطق والفيزياء.

ـ يتم الإجابة عن كل امتحان فى 45 دقيقة.

ـ 8 مارس آخر يوم فى الامتحانات تاريخ وكيمياء.

ـ لكل مادة مخصص لها وقت إجابة 45 دقيقة.

ـ على جميع الطلاب مراعاة زمن الإجابة لكل مادة.

ـ تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية فى اللجان.

ـ تعقد الامتحانات إلكترونيا بالمدارس بلجان مراقبة ومؤمنة.