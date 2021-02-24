الحكومة توافق على إنشاء كلية الطب البيطرى بجامعة عين شمس

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛ وذلك لإنشاء كلية الطب البيطري بجامعة عين شمس.

يهدف إنشاء الكلية إلى رفع كفاءة الخدمات الطبية البيطرية، والمساهمة في إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية عن الأمراض والأوبئة التي تصيب الثروة الحيوانية بالقاهرة الكبرى، بما يتواكب مع التطور العلمي والأكاديمي في العلوم والتقنيات وتوفير الاحتياجات للمجتمع.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك فيما يخص نصوص المواد (182، 183، 184، 185، 186) من اللائحة التنفيذية للقانون، الواردة تحت عنوان "10- كليات الطب البيطري".

ونص مشروع القرار، على تعديل مسمي درجة البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية، لتصبح درجة البكالوريوس في الطب البيطري، وكذا تعديل مسمى درجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية إلي درجة الماجستير في الطب البيطري، وأيضا مسمي درجة دكتور الفلسفة فى العلوم الطبية البيطرية، إلى درجة الدكتوراه فى الطب البيطرى.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات المهمة والقضايا.

وأشار رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، إلى بدء استعراض ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 21/2022، والتى ستشهد زيادة فى حجم الاستثمارات الحكومية، فى ظل اتجاه الدولة نحو تنفيذ العديد من المشروعات القومية الضخمة التى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكذلك لتنفيذ الكثير من المبادرات الرئاسية التى تستهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات، ولاسيما في قطاعي الصحة والتعليم.

وفى سياق ذلك، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، عن أنه سيتم عقد عدة اجتماعات خلال الفترة المقبلة، لمناقشة المقترحات الخاصة بالخطط الاستثمارية للوزارات، والتى من بينها وزارات: التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلميّ، والصحة والسكان، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.