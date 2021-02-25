اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات زراعية بالطور غدا

الخميس، 25 فبراير 2021 06:27 م
محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات زراعية بالطور غدا اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء / ياسر عامر

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يفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومديرى الزراعة والطب البيطرى والثروة السمكية بالمحافظة، المشروعات الزراعية بطور سيناء، غدا الجمعة، كما يتفقد المشروعات الزراعية بنويبع بغد غد السبت .

جدير بالذكر أن محافظ جنوب سيناء يرافقه فى هذه الزيارة، الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور عبد الحليم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الدكتور صلاح بدوي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، الدكتور محمد فهيم مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي، الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء.

 

 


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