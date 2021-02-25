محافظ أسيوط يلتقى نائب رئيس هيئة الطرق لمناقشة خطة الرصف

أسيوط هيثم البدرى

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المهندس سامى فرج نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى لمناقشة الموقف التنفيذى لخطة الرصف التى تنفذها الهيئة بمدن وأحياء ومراكز المحافظة، وبخاصة مشروعات الخطة الاستثمارية ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبحث سبل الإسراع فى تنفيذ الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المحددة والتأكيد على مراعاة معايير الجودة فى التنفيذ.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد محمد اسماعيل المستشار العسكرى للمحافظة والمهندس نصر طبيخ مدير عام المنطقة السابعة للطرق والكبارى والمهندسة فيفى شوقى مدير مديرية الطرق ومحمد بشير رئيس حى غرب وأيمن محروس رئيس حى شرق والمهندسة غادة هاشم مدير إدارة التخطيط بالمحافظة.

وأكد المحافظ خلال اللقاء، أنه تم اعتماد ما يقارب من 805 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2020/2021 والمبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات لافتًا إلى جولاته الميدانية بالقرى والمراكز ومتابعة كافة المشروعات التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة ومنها أعمال الرصف التى تتم بالطرق العامة والداخلية لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين موجهًا بضرورة التنسيق بين مسئولى الهيئة القومية للطرق ورؤساء المراكز والأحياء لبحث أوجه التعاون فى مجال صيانة الطرق وتطوير نظم الصيانة وتقديم الدعم الفنى فى مختلف المشروعات التى سيجرى تنفيذها فى قطاعات الرصف بالمحافظة والاستفادة من خبرات الهيئة كما استعرض خطة المحافظة لإنهاء مشروعات رصف الطرق وصيانتها التى يجرى تنفيذها عن طريق الهيئة العامة للطرق وتذليل العقبات لإنهاء الأعمال فى توقيتاتها المحددة مؤكدًا على ضرورة استكمال الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية للطرق مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان فى ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بقرى ومراكز المحافظة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

كما تفقد محافظ أسيوط يرافقه نائب رئيس هيئة الطرق أعمال الرصف والتطوير التى تم تنفيذها ببعض شوارع وميادين حى شرق وغرب ضمن خطة رد الشىء لأصله والخطة الاستثمارية التى تنفذها الهيئة القومية للطرق بالتنسيق مع المحافظة لتسهيل الحركة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين حيث تفقدا أعمال الرصف التى تتم بشارع أحمد حسن الباقورى المجاور للترعة الابراهيمية وعزبة السجن ثم استكمل جولته بتفقد أعمال الرصف التى تمت بشارع المدينة الجامعية لجامعة أسيوط وتركيب البلدورات وبلاط الانترلوك استكمالًا لخطة للتطوير ورد الشئ لأصله وتابع المحافظ معدلات التنفيذ وجودة الأعمال مؤكدًا على ضرورة استكمال الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية للطرق مع الالتزام بالجداول الزمنية المقررة ومراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين حالة الشوارع وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان فى ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.

وأشار نائب رئيس هيئة الطرق إلى الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية والحكومة بتنفيذ خطة الطرق والرصف بإعتبارها أحد أهم أدوات تنفيذ خطط التنمية الشاملة فى البلاد مشيرًا إلى تذليل العقبات للإسراع فى وتيرة الأعمال التى يجرى تنفيذها بالمحافظة والمتابعة المستمرة للشركات المنفذة لأعمال الرصف والصيانة للطرق لمراعاة جودة الأعمال وإنهائها خلال الأشهر القليلة المقبلة.